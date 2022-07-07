«Надеюсь, мне будет проще, чем Дзюбе». Бакаев — о переходе в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, как его приняли фанаты петербургского клуба после перехода из московского «Спартака».
Когда я на разминку шел, пару человек только свистело в мою сторону. Даже дети с академии начали скандировать мою фамилию, поддерживать. Я подумал: «Еще ничего толком не сделал, а у меня уже такая поддержка?» С трибуны, где сидела основная группа болельщиков «Зенита», мне абсолютно ничего плохого не говорили, когда я рядом пробегал во время разминки.
Будет ли мне проще, чем Дзюбе? Надеюсь, что да. Посмотрим (смеётся).
Также Бакаев назвал игрока «Зенита», против которого ему сложнее всего играть.
ты не Халк,да и не Дзюба.
ты не Халк,да и не Дзюба.
Думаю, если Бакаев не начнёт вести себя как Дзюба, обструкций в его адрес со стороны фанатов Спартака не будет. Перешёл и перешёл. Вот если бы Джикия, Зобнин или Промес ушли в Зенит - попали бы под раздачу.
А Бакаев не того полёта птица. Да и порядочный он, гадостей лить не будет про Спартак. По крайней мере, предпосылок к этому нет.
Думаю, если Бакаев не начнёт вести себя как Дзюба, обструкций в его адрес со стороны фанатов Спартака не будет. Перешёл и перешёл. Вот если бы Джикия, Зобнин или Промес ушли в Зенит - попали бы под раздачу.
А Бакаев не того полёта птица. Да и порядочный он, гадостей лить не будет про Спартак. По крайней мере, предпосылок к этому нет.