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«Надеюсь, мне будет проще, чем Дзюбе». Бакаев — о переходе в «Зенит»

07 июля 2022, 11:04

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, как его приняли фанаты петербургского клуба после перехода из московского «Спартака».

Когда я на разминку шел, пару человек только свистело в мою сторону. Даже дети с академии начали скандировать мою фамилию, поддерживать. Я подумал: «Еще ничего толком не сделал, а у меня уже такая поддержка?» С трибуны, где сидела основная группа болельщиков «Зенита», мне абсолютно ничего плохого не говорили, когда я рядом пробегал во время разминки.

Будет ли мне проще, чем Дзюбе? Надеюсь, что да. Посмотрим (смеётся).

Также Бакаев назвал игрока «Зенита», против которого ему сложнее всего играть.

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Все комментарии
протон
протон
07 июля в 17:49
Он нам ничего плохого не делал, не говорил, да и, честно говоря, я не так сильно слежу за матчами Спартака, чтобы воспринимать в Бакаеве мясного... Дзюба - другое дело, Володька - вообще чертяка, жутко бесил... И то, я всегда хотел, чтобы он вернулся) Не вижу ни малейшей причины для хейта Зелимхана. Всё покажет его игра.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
07 июля в 13:14
Ты, главное, руки не распускай, и все норм сложится)
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 13:14
Сколько не вещай оттуда-
ты не Халк,да и не Дзюба.
makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
07 июля в 12:45
Иван, приветствую!

Думаю, если Бакаев не начнёт вести себя как Дзюба, обструкций в его адрес со стороны фанатов Спартака не будет. Перешёл и перешёл. Вот если бы Джикия, Зобнин или Промес ушли в Зенит - попали бы под раздачу.
А Бакаев не того полёта птица. Да и порядочный он, гадостей лить не будет про Спартак. По крайней мере, предпосылок к этому нет.
stanichnik
stanichnik
07 июля в 12:27
Посмотрим какой горячий приём в сентябре окажут Бакаеву болельщики Спартака, когда питерцы приедут к красно-белым в гости в Москву.
ZIBO rock
ZIBO rock
07 июля в 11:39
Что ж, посмотрим чему Зенитхана Баклаева в Зените научат!)
Ironigor
Ironigor
07 июля в 11:24
Посмотрим, лишь бы каким нибудь образом не превратился в Бакпула !)
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