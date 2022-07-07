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Пономарёв: «Наши футболисты не стоят тех денег, которые им сейчас платят»

07 июля 2022, 08:44

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мыслями о зарплатах и легионерах РПЛ.

Не стоит приглашать легионеров в российский футбол. В 60-е, 70-е годы был классный футбол, просто великолепный. Тогда на чемпионате Европы мы заняли первое место, второе место было, когда Бескова сняли с работы. Вот какой футбол был, и иностранцев никаких не было.

Потом пошли по этому дурацкому профессиональному пути. Раньше была такая система — кто не играл в основном составе, тот выступал за дубль. Погнались за поганым профессиональным футболом, за большими деньгами.

Сейчас в ЦСКА есть хорошая академия. Можно спокойно 3-4 игроков найти для основы армейцев, но с ними надо работать. Никакой игры не получается только из-за того, что все думают о больших деньгах. Раньше у всех были одинаковые зарплаты, а сейчас деньги развратили всех к чертовой матери.

Наши футболисты не стоят тех денег, которые им сейчас платят. Ценовую политику надо обязательно менять. Они не должны получать больше 10 тысяч долларов в месяц.

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Все комментарии
протон
протон
07 июля в 17:53
Считаю, что не только игроки должны получать не больше 10 тысяч долларов в месяц, но и врачи, учителя, водители маршруток. Всем по 10 тысяч долларов в месяц, и не цента больше ✊
Наши футболисты не стоят тех денег, которые им сейчас платят.
Единственный выход - все клубы должны стать частными. Тогда появится конкуренция и желание перейти в более сильный клуб. Деньги придется зарабатывать, а не получать.
Им должны платить столько, сколько готовы платить в Европе игрокам их уровня, чтобы не удерживать в помойной лиге насильно. Хочет человек в Европе поиграть, пусть едет, хочет остаться - его право. Деньги равноценные, все в плюсе. А не как сейчас, когда бревнам, которые нигде не нужны больше, неадекватно завышают..
протон
протон
07 июля в 17:52
Если бы клубы были частные и в основном на самоокупаемости, то и уровень зарплат был бы сразу понятен. Сейчас практически каждый клуб это политпроект со всеми вытекающими. Ради зрелищ для народа денег не жалеют (народных).
ДСА
ДСА
07 июля в 09:43
Честно говоря всем футболистам переплачивают.
Garrincha58
Garrincha58
07 июля в 09:41
во всём мире зарплаты всех игроков в разы завышены и тем более цены тоже за которые их покупают завышены в 5-10 раз
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 июля в 09:17
5 тыс достаточно. Вундеркиндам можно и накинуть. Каждому по способности, каждому по труду. Остальное порнография.
sgnsyqsxqa56
sgnsyqsxqa56 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
07 июля в 09:10
    ue7wkavmvka8
    ue7wkavmvka8
    07 июля в 08:58
    Но эти деньги платят
    shlomo2
    shlomo2
    07 июля в 08:49
    Это уже не один год обмусоливается
    Гость
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