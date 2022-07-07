Пономарёв: «Наши футболисты не стоят тех денег, которые им сейчас платят»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мыслями о зарплатах и легионерах РПЛ.
Не стоит приглашать легионеров в российский футбол. В 60-е, 70-е годы был классный футбол, просто великолепный. Тогда на чемпионате Европы мы заняли первое место, второе место было, когда Бескова сняли с работы. Вот какой футбол был, и иностранцев никаких не было.
Потом пошли по этому дурацкому профессиональному пути. Раньше была такая система — кто не играл в основном составе, тот выступал за дубль. Погнались за поганым профессиональным футболом, за большими деньгами.
Сейчас в ЦСКА есть хорошая академия. Можно спокойно 3-4 игроков найти для основы армейцев, но с ними надо работать. Никакой игры не получается только из-за того, что все думают о больших деньгах. Раньше у всех были одинаковые зарплаты, а сейчас деньги развратили всех к чертовой матери.
Наши футболисты не стоят тех денег, которые им сейчас платят. Ценовую политику надо обязательно менять. Они не должны получать больше 10 тысяч долларов в месяц.
Наши футболисты не стоят тех денег, которые им сейчас платят.
Единственный выход - все клубы должны стать частными. Тогда появится конкуренция и желание перейти в более сильный клуб. Деньги придется зарабатывать, а не получать.
Им должны платить столько, сколько готовы платить в Европе игрокам их уровня, чтобы не удерживать в помойной лиге насильно. Хочет человек в Европе поиграть, пусть едет, хочет остаться - его право. Деньги равноценные, все в плюсе. А не как сейчас, когда бревнам, которые нигде не нужны больше, неадекватно завышают..
Наши футболисты не стоят тех денег, которые им сейчас платят.
Единственный выход - все клубы должны стать частными. Тогда появится конкуренция и желание перейти в более сильный клуб. Деньги придется зарабатывать, а не получать.
Им должны платить столько, сколько готовы платить в Европе игрокам их уровня, чтобы не удерживать в помойной лиге насильно. Хочет человек в Европе поиграть, пусть едет, хочет остаться - его право. Деньги равноценные, все в плюсе. А не как сейчас, когда бревнам, которые нигде не нужны больше, неадекватно завышают..
Сильно улыбнуло!
Сильно улыбнуло!