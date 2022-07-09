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Бывший игрок «Красавы» перешёл в команду Премьер-Лиги

09 июля 2022, 08:35

Экс-футболист «Красавы» Матвей Ивахнов перешёл в «Факел». На сайте клуба опубликовано заявление по данному поводу.

«Факел» заключил контракт с нападающим Матвеем Ивахновым.

Форвард играл за команды из структур московских клубов «Динамо» и «Локомотив». Лучший бомбардир ЮФЛ-2020/21. На профессиональном уровне он выступал за латвийский клуб «Супер Нова» и ФК «Красава», в сезоне-2021/22 футболист отыграл на уровне второго дивизиона Олимп-Первенства ФНЛ 11 матчей и забил один мяч. На счету игрока – три матча за юношескую сборную России.

Добро пожаловать в «Факел», Матвей!

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Все комментарии
1 984
1 984
09 июля в 13:02
Удачи в новом клубе.
Шуnя771
Шуnя771
09 июля в 11:24
Пожелаем удачи.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
09 июля в 09:22
Вместе с Факелом вернётся в пердив
Василий 50
Василий 50
09 июля в 09:20
Будет на лавке сидеть
nyrd47gzf9fp
nyrd47gzf9fp
09 июля в 09:19
Не нужен он
STVA 1
STVA 1
09 июля в 09:04
Пусть попробует! А вдруг
drug01
drug01
09 июля в 08:55
Желаем удачи
w7785pv88buf
w7785pv88buf
09 июля в 08:36
Одно слово красава
Гость
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