Бывший игрок «Красавы» перешёл в команду Премьер-Лиги

Экс-футболист «Красавы» перешёл в «Факел». На сайте клуба опубликовано заявление по данному поводу.

«Факел» заключил контракт с нападающим Матвеем Ивахновым.

Форвард играл за команды из структур московских клубов «Динамо» и «Локомотив». Лучший бомбардир ЮФЛ-2020/21. На профессиональном уровне он выступал за латвийский клуб «Супер Нова» и ФК «Красава», в сезоне-2021/22 футболист отыграл на уровне второго дивизиона Олимп-Первенства ФНЛ 11 матчей и забил один мяч. На счету игрока – три матча за юношескую сборную России.

Добро пожаловать в «Факел», Матвей!