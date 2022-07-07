Родригао — игрок «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» объявила о подписании центрального защитника «Сочи» .

Футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» достигли соглашения о переходе бразильского центрального защитника. Контракт с игроком подписан по схеме «3+1».

Футбольный клуб «Зенит» приветствует Родригао в Санкт-Петербурге и желает успешной игры в сине-бело-голубой футболке!