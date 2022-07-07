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Родригао — игрок «Зенита»

07 июля 2022, 16:56

Пресс-служба «Зенита» объявила о подписании центрального защитника «Сочи» Родригао.

Футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» достигли соглашения о переходе бразильского центрального защитника. Контракт с игроком подписан по схеме «3+1».

Футбольный клуб «Зенит» приветствует Родригао в Санкт-Петербурге и желает успешной игры в сине-бело-голубой футболке!

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
07 июля в 22:20
Смотрите в этом сезоне : Морозоустойчивые бразильцы рвут рпл.
ZIBO rock
ZIBO rock
07 июля в 19:55
Их интервью Родригао на сайте Зенита:
— Что для вас значит этот шаг в карьере?
— Это очень важный шаг вперед, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешел в большой клуб, гранд российского и мирового футбола.
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Космический подлиз!)))
sv_1969
sv_1969 ответ hjlzuf (раскрыть)
07 июля в 19:49
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    07 июля в 19:30
    Серьёзная заявка на вторую звезду уже в этом сезоне!
    Сп62
    Сп62
    07 июля в 19:20, ред.
    Укрепился капитально. Недобор хотя бы одного российского трофея будет счтаться провалом сезона. Иначе никак.
    нечитайло
    нечитайло
    07 июля в 19:07
    Лишь бы не протирал трусы
    hjlzuf
    hjlzuf ответ sv_1969 (раскрыть)
    07 июля в 18:53, ред.
    Если здесь убогие, то какого ..... вы, просветлённые, здесь делаете?
    Kolenok
    Kolenok
    07 июля в 18:52
    Белый цвет из цветов можно убрать,так честнее будет.
    hjlzuf
    hjlzuf
    07 июля в 18:48, ред.
    Ну вот, и центр укрепили.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    07 июля в 18:30
    Ждем кого после "смотрин" в Зените отправят в Сочи!
    Elliada
    Elliada
    07 июля в 18:16
    Всё, теперь Зенит выиграет чемпионат. И всё.
    sv_1969
    sv_1969 ответ санек002 (комментарий удален) (раскрыть)
    07 июля в 18:11
    я думаю Вы поняли))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    07 июля в 18:04, ред.
    Следующая новость будет.
    Дюков будет совмещать должности президента РФС и ФК Зенит. РФС разрешил такое совмещение в интересах дела.
    протон
    протон
    07 июля в 18:03
    Дубль Зенита регулярно поставляет качественных игроков в основную команду.
    Caniggia
    Caniggia
    07 июля в 18:00
    Совсем ослабил Зенит серебряных призёров из Сочи, чтобы окончательно избавиться от очередного конкурента в предстоящем сезоне.
    Zenit_84
    Zenit_84
    07 июля в 17:53
    Опять варягов набирают
    sv_1969
    sv_1969
    07 июля в 17:44
      STVA 1
      STVA 1
      07 июля в 17:42
      Ждем заявление о приостановлении контракта)))
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
      07 июля в 17:34
      может и к лучшему ,что не играем в Европе, а то Сочи бы обделался...и осталось бы наблюдать ,как бумажный флагман борется за 4 место в группе
      drf54nax5mt8
      drf54nax5mt8
      07 июля в 17:21
      Поздравляем, удачи
      makkie
      makkie
      07 июля в 17:19
      Ещё один из Сочи в Зенит.
      Кто там следующий на очереди, Нобоа или Терехов?
      memphis
      memphis
      07 июля в 17:16
      Пришёл черед Сочи отдать всех. Раньше Зенит им помог, теперь всё встало на свои места
      VeniaminS
      VeniaminS
      07 июля в 17:12
      Вот и свершилось.
      старина
      старина
      07 июля в 17:00
      Сочи-игрок Зенита
      Шуnя771
      Шуnя771
      07 июля в 16:59
      Всех пособирали...
      Alex12357
      Alex12357
      07 июля в 16:59
      Куда ты влез?У тебя что мозгов нет?
      Ironigor
      Ironigor
      07 июля в 16:57
      А карнавал когда ?!?))
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