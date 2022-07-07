Родригао — игрок «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» объявила о подписании центрального защитника «Сочи» Родригао.
Футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» достигли соглашения о переходе бразильского центрального защитника. Контракт с игроком подписан по схеме «3+1».
Футбольный клуб «Зенит» приветствует Родригао в Санкт-Петербурге и желает успешной игры в сине-бело-голубой футболке!
— Что для вас значит этот шаг в карьере?
— Это очень важный шаг вперед, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешел в большой клуб, гранд российского и мирового футбола.
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Космический подлиз!)))
— Что для вас значит этот шаг в карьере?
— Это очень важный шаг вперед, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешел в большой клуб, гранд российского и мирового футбола.
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Космический подлиз!)))
Дюков будет совмещать должности президента РФС и ФК Зенит. РФС разрешил такое совмещение в интересах дела.
Дюков будет совмещать должности президента РФС и ФК Зенит. РФС разрешил такое совмещение в интересах дела.
Кто там следующий на очереди, Нобоа или Терехов?
Кто там следующий на очереди, Нобоа или Терехов?