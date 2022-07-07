Без центральных защитников и в ожидании Баринова. «Динамо» потеряет не только Шиманьского

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07 июля 2022, 12:30

Уход Бальбуэна оставит пустым центр защиты.

Бальбуэна, Моро, Шиманьски и Ордец могут уйти

Хотя официально даже Шиманьски еще не ушел, в начале июля «Динамо» рискует потерять четверых игроков прошлогодней основы. Больше Бальбуэна времени на поле провели только Фомин и Захарян. Они, скорее всего, останутся. Немецкие клубы приглядываются к ним, но не решаются провести предметные переговоры с Бувачем, которого скауты и спортивные директора «Фрайбурга» или «Байера» знают лично.

Зато агенты каждого легионера «Динамо» в курсе, что теперь у них все козыри на руках. Ордец был на праздновании завершения сезона московским клубом, но понятно, что опытный защитник покинет московскую команду. Окажется, скорее всего, в «Базеле», ведь к «Шахтёру» ближе Ракицкий. Но хуже для «Динамо», что вслед за одним может уйти и второй центральный защитник. Бальбуэна готов вернуться в Бразилию, где тридцатилетний парагваец играл до переезда в «Вест Хэм».

Знакомый ему «Коринтианс» близок к первому месту в Серии А, хотя конкуренцию в борьбе за защитника «народной команде» якобы может составить «Фламенго». Вот только непонятно, зачем клубу с Пабло, Родриго Кайо, Давидом Луисом и Лео Перейрой центральный защитник? Скорее Бальбуэна нужен знакомому «Коринтиансу», где выступает молодой Виктор, запланировавший переезд в Европу.

А Фабиана ждут в Южной Америке, семья футболиста может проголосовать за отъезд. Также непонятно, каковы перспективы Моро, даже если останется. Никола не выполнял функции опорника идеально, поэтому ему логично искать замену. Но это снова игрок первой команды. Если немолодые уругвайцы Варела и Лаксальт связаны приличными контрактами с «Динамо», вряд ли спешат приостанавливать сотрудничество, то центральные защитники основы Шварца скорее уйдут.

И это проблема, поскольку параллельно Йоканович не увидел в Евгеньеве сильного центрального защитника. Бувач с ним согласился, карьеру Романа попытаются реанимировать в «Крыльях Советов». А вот «Динамо», хотя до старта сезона чуть больше недели, может остаться с молодежью в центре обороны против «Локомотива» и «Ростова» — непростой старт сезона. Вовремя заговорили о переходе одного универсального россиянина.

«Локомотив» на пути к хаосу, уход Баринова не удивит

Приглашать в штаб Комппера тренера с нужной лицензией, которого Марвин даже не знает – путь в никуда. Пока в «Динамо» аккуратно обходят тему подписания Баринова, сам Дмитрий может принять решение об уходе. Цорн живет по заветам Рангника – потратили под сорок миллионов евро, а теперь РЖД просит хотя бы часть денег вернуть. Проблема лишь в том, что особого спроса на легионеров «Локомотива» нет.

Отдельные уже ушли, другие задумались, вроде Бека-Бека. В таких условиях тяжело ставить на успех. Баринов не попал в «Зенит», хотя его приглашение, если уйдут Барриос и Вендел после Оздоева, не стало бы сенсацией. Но «Динамо» и даже клубы из Европы футболист точно интересует. Сейчас «Локомотив» не сможет выпросить огромные деньги, поскольку у Дмитрия контракт до лета следующего года, а сохранят его на полгода – потеряют бесплатно.

Зимой Баринов заключит сделку с новым клубом и уйдет свободным агентом. Но если боится, что сезон в «Локомотиве» завершится катастрофой, то будет действовать уже сейчас. Как обычно этим летом, непонятно, будут ли у «Динамо» деньги на новичков. Отдать 8-10 млн евро за Баринова можно, если Моро не приостановит соглашение, а найдет себе новую команду. Никола пришел за 8.5 млн евро, хотелось бы получить не меньше.

Речь о 24-летнем хорвате, а их в европейских лигах ценят. Не играл пока в топ-5, но может. Любой легионер, который поначалу показывает «Динамо», что хочет расстаться полюбовно, разозлиться, если москвичи не смогут найти ему новый клуб. Вот за Шиманьски следят многие — «Севилья», «Реал Сосьедад», «Герта» со Шварцем, но Бувач медлит, и все рискует завершиться приостановкой контракта вместо трансфера за деньги.

У москвичей хороший состав только в мире без травм

Если за лето потеряют троих центральных защитников, то нужно минимум два новичка в эту зону. «Динамо» в километровой очереди за Осипенко, но у «Ростова» жесткая позиция – давайте 8-10 млн евро, если хотите серьезный разговор. Одновременно Бувач не хочет подписывать первого, кто идет в руки. Поэтому свободный агент Кутепов в «Динамо» не перешел. И Евгеньева, хотя его могли сохранить для скамейки, отпустили.

Но часики тикают. Вероятно, в первых турах придется бросить в бой Кутицкого и Сазонова, а Бувач держит в большом секрете фамилии защитников, которыми планирует усилить оборону. Еракович всплывал не только в разговоре о переходе в «Зенит», но его, как и Кузьмичева из «Урала», пока не подписали. Москвичи затянули с уходами, есть народ в лазарете, а в центре поля, пока ждут Рубенса из «Атлетико Минейро», играет 19-летний грузин Гагнидзе.

Лука – интересный футболист, но Смолов, Шунин и «школьники» вряд ли выдержат нагрузки сезона. Поскольку РФС и «Матч ТВ» объявили войну Кубку РПЛ , который может разнообразить сезон – новый турнир поддерживают 13 клубов высшей лиги из 3-х, а организационными вопросами занимается как раз директор «Динамо», то не факт, что вырастут нагрузки. Возможно, москвичи сыграют лишь в двух классических турнирах.

Но в прошлом сезоне Шварц тоже не отвлекался на групповой раунд еврокубков, что не помешало его молодой команде выдать несколько откровенно неудачных отрезков, проиграть в финале кубка и завершить чемпионат домашним поражением от «Сочи». Опыта не хватало, а уходят Ордец и Бальбуэна, и вместо них идут за футболистами, которым чуть за двадцать. А ветеранов, вроде Смолова, Паршивлюка и Шунина, фанаты «Динамо» не назовут стабильными.

Моменты создавали Шиманьски и Захарян. И хотя остаются Тюкавин, Макаров, Грулев и Лесовой, а на флангах есть уругвайцы, которые без травм покажут класс, ситуация немного абсурдная. Бувач, который является менеджером мирового класса, запаниковал. А теперь впал в ступор. Принял решение остаться, но его ограничило решением ФИФА о легионерах. Полюбовное расставание с Н’Жи – хороший знак, «Динамо» по-прежнему умеет вести переговоры.

Но тренера выбрали нестабильного, профессионального путешественника. А в центре защиты, если Бальбуэна через пару дней окажется в Бразилии, одни юниоры. Молодежный состав «Динамо» будет биться за второе место. Но достаточно серии травм или явных ошибок тренера – в его классе пока есть сомнения, чтобы посыпалась вся конструкция. Не стоит принимать прогресс со Шварцем как данность, команде нужны сильные игроки в опорной зоне и обороне.