Новая сделка «Зенита» и «Сочи», возвращение Мозеса в «Спартак». Трансферная лихорадка в РПЛ

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08 июля 2022, 20:55

Новые лица и старые знакомые.

Главные трансферы прошедшей недели

«Зенит» пригласил еще одного южноамериканца из «Сочи»

На прошлой неделе обсуждали переход Матео Кассьерры из «Сочи» в «Зенит», а теперь еще один южноамериканский футболист сменил южные субтропики на северную столицу. «Зенит» собирался укрепить центр обороны еще одним футболистом и решил далеко не ходить: чемпионы России подписали бразильца Родригао из дружественного «Сочи». Сделка прошла без сучка и задоринки, центрбек подписал контракт с петербуржцами по схеме «3+1». По неофициальным данным, трансфер Родригао обошелся «Зениту» в 3.5 миллиона евро.

«Спартак» продал Тиля в ПСВ и дождался легионеров из отпуска

Джордан Ларссон и Алекс Крал приостановили контракты с московским «Спартаком», а вот Гуса Тиля «красно-белым» удалось продать. Конечно, гораздо ниже рыночной стоимости, но лучше 3-4 миллиона евро, которые заплатит ПСВ , чем вообще ничего. Голландский полузащитник подписал с новым клубом контракт до 2026 года, а Лука Каттани, провернувший такую сделку, получает порцию респектов.

Еще одной хорошей новостью для «Спартака» стало возвращение в расположение команды легионеров из затянувшегося отпуска. На самом деле, относительно Шамара Николсона и Кристофера Мартинса особых сомнений не было, а вот Виктор Мозес сомневался и хотел приостановить контракт с российским клубом, однако нигерийца удалось переубедить. На неделе Мозес уже тренировался со «Спартаком» и даже не забывал улыбаться.

«Краснодар» подписал контракт с Ильзатом Ахметовым

По окончании сезона 2021/22 Ахметов покинул ЦСКА свободным агентом, «армейцы» не стал предлагать полузащитнику новый контракт. С середины июня Ильзат проходил сборы с «Краснодаром», сходу согласовать условия контракта не удалось, но стороны вернулись к обсуждению и сошлись на двухлетнем соглашении, согласно условиям которого зарабатывать Ахметов будет значительно меньше, чем в ЦСКА .

«Оренбург» подписал костариканца и аргентинца

Сразу двумя футболистами за прошедшую неделю усилился новичок Российской Премьер-Лиги с Южного Урала. На правах аренды к «Оренбургу» присоединился аргентинский вингер Брайан Мансилья, у российского клуба есть право на выкуп футболиста за 1.2 миллиона евро. А вот костариканец Джимми Марин сразу заключил с «Оренбургом» полноценный контракт, трансфер полузащитника сборной Коста-Рики из «Саприссы» обошелся в 170 тысяч евро. Есть у «Оренбурга» и новички-россияне: к команде Марцела Лички присоединись Батраз Гурциев («Алания») и Степан Оганесян («Спартак-2»).

«Пари НН» забрал из Испании игрока молодежной сборной России

«Пари Нижний Новгород» заключил контракт с Эдгаром Севикяном, который еще пять лет назад уехал в Испанию, где все это время находился в системе «Леванте», но играл в основном за вторую команду. За основу провел два матча — 7 минут в Ла Лиге и полчаса в Кубке Короля. Впрочем, Севикяну всего лишь 20 лет, так что вся карьера у него впереди, а в Нижний Новгород Эдгар приехал по приглашению нового главного тренера:

В «Пари НН» меня пригласил главный тренер команды Михаил Михайлович Галактионов. Под его руководством в молодежной сборной я получал только положительные эмоции и удовольствие от совместной работы. Это касалось и атмосферы внутри команды, и стиля игры, и тренировочного процесса. Поэтому я и воспользовался приглашением. У меня получился непростой сезон в «Леванте»: провел не так много игр, как хотелось бы. Чувствовал: чтобы обрести уверенность, мне необходима игровая практика. Моя главная цель – как можно быстрее набрать свою лучшую форму и помочь новой команде в решении ее задач.

Трансферный блиц

Заметная новость пришла из Первой лиги: «Рубин» отпустил Андреса Дрейера обратно в «Мидтьюлланд», откуда датчанин приехал в Казань прошлым летом. Покупали за 7 миллионов евро, продали за 5, и это хорошая сделка по нынешним временам. Шведский нападающий Понтус Алмквист вновь приостановил контракт с «Ростовом», следующий сезон он проведет «Погони» из Польши. Между тем «Ахмат» объявил о трансфере левого полузащитника «Чайки» Ивана Олейникова, а в ЦСКА сообщили, что Хордур Магнуссон может вернуться в команду.

Трансферные слухи

Ожидается, что «Динамо» до конца трансферного окна покинут Себастьян Шиманьски и Никола Моро, поэтому «бело-голубые» озабочены поиском замен ключевым полузащитником. Одним из вариантов является подписание Дмитрия Баринова, однако «Локомотив» отказывается продавать футболиста соседям. По словам футбольного агента Тимура Гурцкая, новый главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо включил Баринова в шорт-лист для усиления команды. Красивая история, но верится с трудом.

Долго и нудно обсуждали на неделе возможный уход Вендела из «Зенита» во «Фламенго». Нашли даже замену бразильцу в лице опытного Кристиана Нобоа из «Сочи», который в прошлом уже играл за «Зенит». Дыма без огня не бывает, но на сегодняшний день до ухода Вендела, а особенно до возвращения Нобоа далеко. Гендир «Зенита» и вовсе утверждает, что «нет повода для таких новостей». А вот другой полузащитник, Гжегож Крыховяк, почти наверняка покинет Россию, причем поляк собирается не в Европу, а на Ближний Восток, где ему предлагает щедрый контракт саудовский «Аль-Шабаб».

Напоследок — о возвращении в Ростов-на-Дону еще не успевшего соскучиться по «желто-синим» Николая Комличенко. Сезон 2021/22 форвард провел в южном городе на правах аренды, а теперь «Ростов» выкупает Комличенко у «Динамо» за 1 миллион евро или около того. Контракт будет рассчитан на четыре года, официальное объявление ожидается в ближайшее время.