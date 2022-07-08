«Химки» объявили о трансфере Аяза Гулиева

Пресс-служба «Химок» объявила о переходе бывшего полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева.
«Химки» заключили контракт с полузащитником Аязом Гулиевым, который будет действовать до конца до конца сезона 2023/24. Игрок уже прошел медосмотр в подмосковной команде.
Гулиев поделился эмоциями от перехода в «Химки»:
Самое главное, что клуб был заинтересован во мне — это очень важный момент. Встретились, обсудили детали — мне понравилось, как мы пообщались с руководителями «Химок», все прошло легко. Пришли к общему решению, и я без всяких задержек подписал контракт. Знаю многих ребят в команде: мы хорошо знакомы по игре за «Спартак», поэтому мне было легче приходить в коллектив. С Резиуаном Мирзовым общаемся еще с «Ростова». Это хорошо для адаптации. На «Арене Химки» играл ещё за молодежную сборную, поле и тогда, и сейчас было очень качественное.
Играть - почти не играет, зато кушать любитель. Закончит с футболом, толще Червиченко будет )))
Играть - почти не играет, зато кушать любитель. Закончит с футболом, толще Червиченко будет )))