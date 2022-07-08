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«Химки» объявили о трансфере Аяза Гулиева

08 июля 2022, 19:11

Пресс-служба «Химок» объявила о переходе бывшего полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева.

«Химки» заключили контракт с полузащитником Аязом Гулиевым, который будет действовать до конца до конца сезона 2023/24. Игрок уже прошел медосмотр в подмосковной команде.

Гулиев поделился эмоциями от перехода в «Химки»:

Самое главное, что клуб был заинтересован во мне — это очень важный момент. Встретились, обсудили детали — мне понравилось, как мы пообщались с руководителями «Химок», все прошло легко. Пришли к общему решению, и я без всяких задержек подписал контракт. Знаю многих ребят в команде: мы хорошо знакомы по игре за «Спартак», поэтому мне было легче приходить в коллектив. С Резиуаном Мирзовым общаемся еще с «Ростова». Это хорошо для адаптации. На «Арене Химки» играл ещё за молодежную сборную, поле и тогда, и сейчас было очень качественное.

«Химки» объявили о трансфере Аяза Гулиева

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 20:23
Сомнительный трансфер, на усиление явно не тянет.
1 984
1 984
08 июля в 20:22
Удачи в новом клубе.
makkie
makkie
08 июля в 19:19
Фига се Гулиев раскабанел.
Играть - почти не играет, зато кушать любитель. Закончит с футболом, толще Червиченко будет )))
протон
протон
08 июля в 19:17
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 июля в 19:16
    Так себе усиление...
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