Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Алания» объявила о переходе Гурциева в клуб РПЛ

07 июля 2022, 14:25

Полузащитник «Алании» Батраз Гурциев перешел в клуб Российской Премьер-Лиги. Об этом объявила пресс-служба владикавказского клуба.

Где именно продолжит карьеру хавбек, «Алания» не уточняет.

Гурциев выступал за «барсов» с 2019 года. За два с половиной года он провел 98 матчей, забил 36 голов и отдал 15 ассистов. В сезоне-2020/21 он стал лучшим бомбардиром команды.

Также недавно «Алания» объявила имя нового главного тренера.

Все новости
«Зенит» дождался бразильцев, Шиманьски уехал в Голландию. Новые симптомы трансферной лихорадки РПЛ
22 июляАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
ОфициальноБеленов подписал контракт с «Рубином»
21 июля Фото
Официально«Локомотив» объявил о переходе Ивана Игнатьева
21 июля Фото
«Динамо» подпишет центрбека Роберто Фернандеса. Но пустота в защите по-прежнему пугает
21 июляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
ОфициальноАргентинский полузащитник Лукас Вера прибыл в расположение «Оренбурга»
20 июля Фото
Официально«Краснодар» объявил о заключении контракта с хавбеком Баньяцем
20 июля Фото
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
07 июля в 15:29, ред.
«Алания» объявила о переходе Гурциева в клуб РПЛ.

Вот и пришло время выбирать свой путь и пробовать свои силы в более качественной лиге.

С одной стороны очень приятно что игроки Алании заслужили того что за ними наблюдали клубы РПЛ и решили заключить с ними контракты. С другой стороны очень жаль расставаться с теми кто боролся всё это время и сделал большой вклад, в то что команда из дна футбола стала играть в ФНЛ и борется за попадание в РПЛ.

Команда стала узнаваема своим почерком, своим стилем, и это радует. Но следом за Магомедовым стали покидать команду игроки атаки, Гурциев, как мне стало известно, переходит в Оренбург. Сегодня тоже стало известно что ещё один лидер атаки Давид Кобесов подписывает контракт с клубом Пари НН. Все трое которые уже ушли были главным атакующим звеном Алании.

То что клуб уже начал зарабатывать это конечно же хорошо. Но кто теперь заменит весь этот атакующий потенциал в Алании.

Есть одна хорошая новость, что уже проходит мед.обследование в Алании, экснападающий Велеса, двадцатитрёхлетний Артур Галоян, забивший в этом сезоне тринадцать мячей.

Думаю это очень хорошее приобретение. Ещё на просмотре пару игроков есть, так что будем надеяться что руководство клуба знает что делает. Совсем скоро уже точно будет известно информация о переходе в клуб Алана Дзагоева.

Вообщем будем надеяться только на лучшее. Удачи тебе Алания ! Всем Добра !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
07 июля в 14:31
Мда... О каком выходе в РПЛ может идти речь тогда? Ни стадиона, ни игроков. Магомедов, Гурциев...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 