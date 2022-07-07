«Алания» объявила о переходе Гурциева в клуб РПЛ.

Полузащитник «Алании» Батраз Гурциев перешел в клуб Российской Премьер-Лиги. Об этом объявила пресс-служба владикавказского клуба.
Где именно продолжит карьеру хавбек, «Алания» не уточняет.
Гурциев выступал за «барсов» с 2019 года. За два с половиной года он провел 98 матчей, забил 36 голов и отдал 15 ассистов. В сезоне-2020/21 он стал лучшим бомбардиром команды.
Также недавно «Алания» объявила имя нового главного тренера.
Вот и пришло время выбирать свой путь и пробовать свои силы в более качественной лиге.
С одной стороны очень приятно что игроки Алании заслужили того что за ними наблюдали клубы РПЛ и решили заключить с ними контракты. С другой стороны очень жаль расставаться с теми кто боролся всё это время и сделал большой вклад, в то что команда из дна футбола стала играть в ФНЛ и борется за попадание в РПЛ.
Команда стала узнаваема своим почерком, своим стилем, и это радует. Но следом за Магомедовым стали покидать команду игроки атаки, Гурциев, как мне стало известно, переходит в Оренбург. Сегодня тоже стало известно что ещё один лидер атаки Давид Кобесов подписывает контракт с клубом Пари НН. Все трое которые уже ушли были главным атакующим звеном Алании.
То что клуб уже начал зарабатывать это конечно же хорошо. Но кто теперь заменит весь этот атакующий потенциал в Алании.
Есть одна хорошая новость, что уже проходит мед.обследование в Алании, экснападающий Велеса, двадцатитрёхлетний Артур Галоян, забивший в этом сезоне тринадцать мячей.
Думаю это очень хорошее приобретение. Ещё на просмотре пару игроков есть, так что будем надеяться что руководство клуба знает что делает. Совсем скоро уже точно будет известно информация о переходе в клуб Алана Дзагоева.
Вообщем будем надеяться только на лучшее. Удачи тебе Алания ! Всем Добра !
Вот и пришло время выбирать свой путь и пробовать свои силы в более качественной лиге.
С одной стороны очень приятно что игроки Алании заслужили того что за ними наблюдали клубы РПЛ и решили заключить с ними контракты. С другой стороны очень жаль расставаться с теми кто боролся всё это время и сделал большой вклад, в то что команда из дна футбола стала играть в ФНЛ и борется за попадание в РПЛ.
Команда стала узнаваема своим почерком, своим стилем, и это радует. Но следом за Магомедовым стали покидать команду игроки атаки, Гурциев, как мне стало известно, переходит в Оренбург. Сегодня тоже стало известно что ещё один лидер атаки Давид Кобесов подписывает контракт с клубом Пари НН. Все трое которые уже ушли были главным атакующим звеном Алании.
То что клуб уже начал зарабатывать это конечно же хорошо. Но кто теперь заменит весь этот атакующий потенциал в Алании.
Есть одна хорошая новость, что уже проходит мед.обследование в Алании, экснападающий Велеса, двадцатитрёхлетний Артур Галоян, забивший в этом сезоне тринадцать мячей.
Думаю это очень хорошее приобретение. Ещё на просмотре пару игроков есть, так что будем надеяться что руководство клуба знает что делает. Совсем скоро уже точно будет известно информация о переходе в клуб Алана Дзагоева.
Вообщем будем надеяться только на лучшее. Удачи тебе Алания ! Всем Добра !