«Алания» объявила о переходе Гурциева в клуб РПЛ.

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07 июля 2022, 14:25

Полузащитник «Алании» перешел в клуб Российской Премьер-Лиги. Об этом объявила пресс-служба владикавказского клуба.

Где именно продолжит карьеру хавбек, «Алания» не уточняет.

Гурциев выступал за «барсов» с 2019 года. За два с половиной года он провел 98 матчей, забил 36 голов и отдал 15 ассистов. В сезоне-2020/21 он стал лучшим бомбардиром команды.

Также недавно «Алания» объявила имя нового главного тренера.