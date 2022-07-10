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Бышовец: «В следующем сезоне „Динамо“ сможет побороться за чемпионство»

10 июля 2022, 15:41

Бывший тренер «Динамо» Анатолий Бышовец считает, что «бело-голубые» смогут побороться за чемпионство в новом сезоне.

Уход Бальбуэны – сильная потеря для «Динамо», это повлияет на команду. Уход Ордеца тоже сильно повлиял на игру в обороне.

В следующем сезоне «Динамо» сможет побороться за чемпионство с «Зенитом». Правда, с уходом Шварца многое может поменяться. Абаскаль принял с колес «Спартак» и вчера немного не хватило знания своих подопечных и соперника.

У «Динамо» с приходом Йокановича в команде будут какие-то тактические изменения. Нереализованный потенциал в прошлом году может дать положительный результат в грядущем сезоне.

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Все комментарии
протон
протон ответ Caniggia (раскрыть)
10 июля в 18:41
Только бышовец мог такое сказать,после ухода двух ключевых игроков)))
КЭТиК
КЭТиК
10 июля в 16:22
Непонятно всё же откуда такой оптимизм.
twnac4rm7qan
twnac4rm7qan
10 июля в 16:07
Сколько делающих????
Caniggia
Caniggia
10 июля в 15:54
Неожиданное и смелое заявление! Логики не просматривается. То есть, Динамо несёт сплошные потери ведущих игроков и ослабляется, но сможет побороться за чемпионство на фоне усиливающегося Зенита? Или Бышовца неправильно поняли и чемпионом будет тот, кто займёт 2-е место, так как первое перешло на неопределённый срок гегемону (императору, владыке, царю...) Зениту? Ну тогда в этом есть логика. Динамо потенциально способно побороться за 2-е, тьфу, за чемпионство.
VeniaminS
VeniaminS
10 июля в 15:47
Все хотят стать чемптоном.
Гость
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