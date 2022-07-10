Бышовец: «В следующем сезоне „Динамо“ сможет побороться за чемпионство»

Бывший тренер «Динамо» считает, что «бело-голубые» смогут побороться за чемпионство в новом сезоне.

Уход Бальбуэны – сильная потеря для «Динамо», это повлияет на команду. Уход Ордеца тоже сильно повлиял на игру в обороне.

В следующем сезоне «Динамо» сможет побороться за чемпионство с «Зенитом». Правда, с уходом Шварца многое может поменяться. Абаскаль принял с колес «Спартак» и вчера немного не хватило знания своих подопечных и соперника.

У «Динамо» с приходом Йокановича в команде будут какие-то тактические изменения. Нереализованный потенциал в прошлом году может дать положительный результат в грядущем сезоне.