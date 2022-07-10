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Созин: «Из „Зенита“ надо делать базовый клуб сборной, как в СССР»

10 июля 2022, 14:52

Член комитета по этике РФС Андрей Созин после матча за Суперкубок России заявил, что «Зенит» можно сделать базовым клубом сборной.

Конечно, противостоянием матч «Зенита» и «Спартака» назвать нельзя. Ну что это такое, два удара в створ ворот? Да, может, был пенальти. Но я хотел сказать не об этом, всё-таки играли первая и десятая команда, у которой новый тренер.

Главный вывод после этого матча другой. И в СССР, и даже в России в разных видах спорта создавали базовый клуб для сборной. В хоккее – ЦСКА, который брал лучших, и сборная отлично выступала. В футболе – киевское «Динамо». Это помогало развитию команды. И сколько бы сейчас ни говорили плохого про «Зенит» и «Газпром», в этой команде играют лучшие игроки страны. Да, может, без вратаря и пары защитников. Но в сборной СССР тоже играли 10 игроков «Динамо» и Дасаев.

Из «Зенита» надо делать базовый клуб сборной, как в СССР. И тренером сборной надо назначить Семака. Хотя дело здесь не в Семаке, не в Карпине, вообще не в фамилиях. Просто тренером должен быть тот, кто тренирует базовую команду. Я верю, что сборная вернётся и базовый клуб для неё, глядя на историю, – это оптимальное решение в нашей ситуации.

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Все комментарии
An Jo
An Jo
10 июля в 19:59
Смешно. На базе ПСЖ формировать сборную Франции, на базе Милана Италии.
112910415
112910415
10 июля в 19:34
гениальная идея !
Зенит играет легионерами ... какая сборная ?!
НикСта63
НикСта63
10 июля в 19:11
И всех иностранцев в гражданство России. И ждать 10 лет, пока разрешат играть сборной
протон
протон
10 июля в 18:48
Ну и кто будет играть? Ерохин, Мостовой, Круговой, Сутормин, Чистяков? Это игроки которые сегодня вроде тянут, а завтра в 28 лет доигрывают в Химках... Ну Бакаев и Сергеев может и будут в сборной лидерами, но остальные багаж для бразильцев, которые и делают погоду в команде. Зенит столько денег выложил, чтобы бразильцы остались, что мама не горюй. А все для чего? Чтобы быть самыми-самыми во внутреннем чемпионате водокачки...

Вы только вдумайтесь, хоть сумму никто и не назовет, но бразильцев удержали за огромные деньги, что выиграть условно любительский турнир! То есть огромные деньги вложили в фикцию! А это еще о сборной говорит... О какой сборной ты толдычешь? Забудь, все, теперь только внутренняя лига и редкие товарищеские матчи с командами из дружественных стран.
Naherger
Naherger
10 июля в 17:45
А клаудиньо,Сантоса,вендела,малкома спросили,будут они за Россию играть?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
10 июля в 16:52
Бред сумасшедшего. Сравнивать ЦСКА в хоккее и Динамо К. в футболе в СССР и сегодня абсолютная чушь. Вроде мужик не молодой, а тупит конкретно.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
10 июля в 15:59
При СССР
виктор бочарников
виктор бочарников
10 июля в 15:38
Это товарищ Сюзин на эмоциях, ляпнул не подумав,раздать паспорта высокооплачиваемым латиносам это не выход,это должна быть система как в Краснодаре, работающая по возврастам.
1 984
1 984
10 июля в 15:20
Базовый клуб - это бред.
ZIBO rock
ZIBO rock
10 июля в 15:11
Из бразильцев и колумбийцев с казахами?!)
hjlzuf
hjlzuf
10 июля в 15:05
При СССР в клубах не было легионеров.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
10 июля в 14:59
Там что россияне заряжают или им всем паспорта сделаем? Но четырех наших игроков Зенит может дать для сборной, это точно.
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