Созин: «Из „Зенита“ надо делать базовый клуб сборной, как в СССР»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин после матча за Суперкубок России заявил, что «Зенит» можно сделать базовым клубом сборной.
Конечно, противостоянием матч «Зенита» и «Спартака» назвать нельзя. Ну что это такое, два удара в створ ворот? Да, может, был пенальти. Но я хотел сказать не об этом, всё-таки играли первая и десятая команда, у которой новый тренер.
Главный вывод после этого матча другой. И в СССР, и даже в России в разных видах спорта создавали базовый клуб для сборной. В хоккее – ЦСКА, который брал лучших, и сборная отлично выступала. В футболе – киевское «Динамо». Это помогало развитию команды. И сколько бы сейчас ни говорили плохого про «Зенит» и «Газпром», в этой команде играют лучшие игроки страны. Да, может, без вратаря и пары защитников. Но в сборной СССР тоже играли 10 игроков «Динамо» и Дасаев.
Из «Зенита» надо делать базовый клуб сборной, как в СССР. И тренером сборной надо назначить Семака. Хотя дело здесь не в Семаке, не в Карпине, вообще не в фамилиях. Просто тренером должен быть тот, кто тренирует базовую команду. Я верю, что сборная вернётся и базовый клуб для неё, глядя на историю, – это оптимальное решение в нашей ситуации.
Вы только вдумайтесь, хоть сумму никто и не назовет, но бразильцев удержали за огромные деньги, что выиграть условно любительский турнир! То есть огромные деньги вложили в фикцию! А это еще о сборной говорит... О какой сборной ты толдычешь? Забудь, все, теперь только внутренняя лига и редкие товарищеские матчи с командами из дружественных стран.
Вы только вдумайтесь, хоть сумму никто и не назовет, но бразильцев удержали за огромные деньги, что выиграть условно любительский турнир! То есть огромные деньги вложили в фикцию! А это еще о сборной говорит... О какой сборной ты толдычешь? Забудь, все, теперь только внутренняя лига и редкие товарищеские матчи с командами из дружественных стран.