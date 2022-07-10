Созин: «Из „Зенита“ надо делать базовый клуб сборной, как в СССР»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин после матча за Суперкубок России заявил, что «Зенит» можно сделать базовым клубом сборной.

Конечно, противостоянием матч «Зенита» и «Спартака» назвать нельзя. Ну что это такое, два удара в створ ворот? Да, может, был пенальти. Но я хотел сказать не об этом, всё-таки играли первая и десятая команда, у которой новый тренер.

Главный вывод после этого матча другой. И в СССР , и даже в России в разных видах спорта создавали базовый клуб для сборной. В хоккее – ЦСКА , который брал лучших, и сборная отлично выступала. В футболе – киевское «Динамо». Это помогало развитию команды. И сколько бы сейчас ни говорили плохого про «Зенит» и «Газпром», в этой команде играют лучшие игроки страны. Да, может, без вратаря и пары защитников. Но в сборной СССР тоже играли 10 игроков «Динамо» и Дасаев.