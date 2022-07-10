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Сёмин рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту»

10 июля 2022, 15:32

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, кто смог бы составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате России.

Способен ли кто-то составить конкуренцию «Зениту»? Обязаны составить борьбу. Всегда конкуренцию составляли «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». У этих команд хорошие ресурсы и финансовые возможности. Всё зависит только лишь от работы, которую они проводят. Если хорошо её проведут — составят конкуренцию чемпиону, если не смогут — нет. Простая система.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
10 июля в 21:33
"...Всё зависит только лишь от работы, которую они проводят. Если хорошо её проведут — составят конкуренцию чемпиону, если не смогут — нет..."
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Это как вероятность встретить или нет на улице мамонта 50% на 50%.
sir_Alex
sir_Alex
10 июля в 19:19
Про "Сочи" забыл!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Igo0rek (раскрыть)
10 июля в 18:10
Игроков уровня пМС хватает, чё ж не берёте гадский кубок?
Igo0rek
Igo0rek
10 июля в 16:12
У Зенита нет конкурентов и не будет в обозримом будущем. У какой команды есть игроки уровня Малкома, Клаудиньо, Вендела, Дугласа Сантоса? Таких нет. Плюс Зенит общипывает другие команды на талантливых игроков. А если учесть, что другие клубы потеряли своих топовых легов, то доминирование Зенита будет еще более очевидным.
Шуnя771
Шуnя771
10 июля в 16:00
Между бокалом вина и губами - вечность, как между возможностью и вентилем!)
Птица Феникс
Птица Феникс
10 июля в 15:57
Поскромничал Палыч.
Roger Young
Roger Young
10 июля в 15:53, ред.
Семин - капитан очевидность. Сказал, как отрезал)) Волга впадает в Каспийское море, Локо, Спартак, ЦСКА и Краснодар - конкуренты Зенита))
Caniggia
Caniggia
10 июля в 15:41
Поскромничал Палыч! Надо было ответить в своём стиле - конкуренцию Зениту может составить только Локомотив, если его возглавлю я!
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