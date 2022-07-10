Сёмин рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту»

Бывший тренер «Локомотива» поделился мнением о том, кто смог бы составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате России.

Способен ли кто-то составить конкуренцию «Зениту»? Обязаны составить борьбу. Всегда конкуренцию составляли «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». У этих команд хорошие ресурсы и финансовые возможности. Всё зависит только лишь от работы, которую они проводят. Если хорошо её проведут — составят конкуренцию чемпиону, если не смогут — нет. Простая система.