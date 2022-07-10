Канищев: «Пока в игре „Спартака“ особо ничего не просматривается»

Бывший футболист «Спартака» Александр Канищев прокомментировал поражение москвичей в матче за Суперкубок России.

Результат не удивил. Просто думалось так, что будет более напряжённая борьба, но «Спартак» пока явно не готов к такому соперничеству. Они откровенно классом ниже.

Пока в игре «Спартака» особо ничего не просматривается. Первые минут 20 не пропустили, был заряд на борьбу, сопротивление с желанием играть в атаку. Ещё рано. Было бы удивительно, если бы появились какие-то новые акценты за столь короткий период времени.