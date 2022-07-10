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Канищев: «Пока в игре „Спартака“ особо ничего не просматривается»

10 июля 2022, 15:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Канищев прокомментировал поражение москвичей в матче за Суперкубок России.

Результат не удивил. Просто думалось так, что будет более напряжённая борьба, но «Спартак» пока явно не готов к такому соперничеству. Они откровенно классом ниже.

Пока в игре «Спартака» особо ничего не просматривается. Первые минут 20 не пропустили, был заряд на борьбу, сопротивление с желанием играть в атаку. Ещё рано. Было бы удивительно, если бы появились какие-то новые акценты за столь короткий период времени.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
10 июля в 20:56
Этот Канищев за "Спартак" никогда не играл.
протон
протон
10 июля в 18:44
Было бы гораздо интересней посмотреть матч Зенита с любой другой командой
Которая, может быть классом и не выше
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 16:57
Пока рано судить!
95-shishani-95
95-shishani-95
10 июля в 15:53
Как и во всём рпл
Гость
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