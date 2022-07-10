Р. Билялетдинов о 4-м голе «Зенита»: «Подарок. Литвинов выкатил на пятачок»

Бывший тренер «Рубина» поделился впечатлениями после просмотра матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит» подтвердил статус фаворита — чуда не произошло. Первый гол — спонтанность. Но даже и без этого гола «Зенит» додавил бы. Четвёртый гол — просто подарок: Литвинов выкатил на пятачок. Если подводить итоги, то первый и четвёртый голы — стечение обстоятельств.