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Р. Билялетдинов о 4-м голе «Зенита»: «Подарок. Литвинов выкатил на пятачок»

10 июля 2022, 15:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился впечатлениями после просмотра матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит» подтвердил статус фаворита — чуда не произошло. Первый гол — спонтанность. Но даже и без этого гола «Зенит» додавил бы. Четвёртый гол — просто подарок: Литвинов выкатил на пятачок. Если подводить итоги, то первый и четвёртый голы — стечение обстоятельств.

Пенальти, на мой взгляд, был. Да, можно сказать, что Зиньковский действовал агрессивно. Но контакт в борьбе за мяч — не всегда нарушение правил. Маленькие футбольные хитрости. Контакт есть в любом моменте. Система VAR же была — можно было давать пенальти. Ощущение забитого гола могло вселить уверенность в «Спартак». В целом «Зенит» выглядел солиднее, сыграннее и увереннее. Семёрка бразильцев будет задавать тон.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
10 июля в 21:35
У каждого мнение своё. И, судя по комментариям, оно неоднозначно.
протон
протон
10 июля в 18:47
Во первых пенальти и близко не было, Зеньковский толкал руками в спину Чистякова, во вторых при 7-1, Спартак тоже забил, но лучше бы он этого не делал так как Зенит проснулся и написал полную авоську, а так с 60 минуты футбол закончился и все доигрывал матч
ДАША Д
ДАША Д
10 июля в 16:20
Литвинов вообще не тянет.
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
10 июля в 15:21
)
Futurista
Futurista
10 июля в 15:20
"Литвинов выкатил на пятачок")...

25процентный клоун
25процентный клоун
10 июля в 15:15
Семёрка бразильцев?
Гость
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