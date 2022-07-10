Генич: «Понравилось, что Абаскаль не стал отходить от своих принципов игры»

Спортивный комментатор Константин Генич отреагировал на игру «Спартака» под руководство .

Я обнадеживающе и позитивно смотрю на будущее «Спартака». Мне понравилось, что Абаскаль не стал отходить от своих принципов игры. Он мог бы окопаться вчера, сыграть построже, но «Спартак» играл от себя. Напротив них был соперник другого класса, нежели те команды, с которыми красно-белые играли в товарищеских матчах. Все, кто скажет о нехватке игроков у «Спартака» — это не так. Для российского чемпионата и для борьбы за 2-6 место у красно-белых боеспособный состав. Вопрос только в уверенности. «Спартаку» важно очень хорошо начать сезон, потому что первые два тура сложные. Самое главное, чтобы «Спартак» психологически и эмоционально не прибили на старте. Выбираться будет сложно, если так произойдет. Прошлый сезон это показал. Чем глубже в начале падаешь, тем сложнее выбраться наверх. Мне кажется, у «Спартака» все будет более позитивно, чем в прошедшем сезоне. Такой свежий футбол «Спартака» нравится и хочу, чтобы у Абаскаля получилось.