Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Суперкубок 2022

Генич: «Понравилось, что Абаскаль не стал отходить от своих принципов игры»

10 июля 2022, 14:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак06.05.2023 Не начался

Спортивный комментатор Константин Генич отреагировал на игру «Спартака» под руководство Гильермо Абаскаля.

Я обнадеживающе и позитивно смотрю на будущее «Спартака». Мне понравилось, что Абаскаль не стал отходить от своих принципов игры. Он мог бы окопаться вчера, сыграть построже, но «Спартак» играл от себя. Напротив них был соперник другого класса, нежели те команды, с которыми красно-белые играли в товарищеских матчах. Все, кто скажет о нехватке игроков у «Спартака» — это не так. Для российского чемпионата и для борьбы за 2-6 место у красно-белых боеспособный состав. Вопрос только в уверенности. «Спартаку» важно очень хорошо начать сезон, потому что первые два тура сложные. Самое главное, чтобы «Спартак» психологически и эмоционально не прибили на старте. Выбираться будет сложно, если так произойдет. Прошлый сезон это показал. Чем глубже в начале падаешь, тем сложнее выбраться наверх. Мне кажется, у «Спартака» все будет более позитивно, чем в прошедшем сезоне. Такой свежий футбол «Спартака» нравится и хочу, чтобы у Абаскаля получилось.

Все новости
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
Сортировать
Все комментарии
t272nm
t272nm
10 июля в 21:15
Месье знает толк в извращениях!
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
10 июля в 16:00
Матч за Суперкубок показал что пока в Спартаке ни обороны,ни атаки.Спартаку на этом этапе очень необходим центральный защитник,оплот обороны...и такой игрок есть в Нижнем Новгороде,это капитан команды Гоцук.Надо сделать ему деликатное предложение,от которого он не сможет отказаться.Это решит многие проблемы в обороне Спартака.Атака мало помалу преобразиться,начнут забивать Николсон,Промес,Соболев,Зиньковский,Мозес,Игнатов,Зобнин,Умяров,Хлусевич....однозначно,есть кому отличаться впереди.
25процентный клоун
25процентный клоун
10 июля в 15:11
уж кому не верю так Геничу.
С Джикией нам ловить нечего
PATRIOT1965
PATRIOT1965
10 июля в 15:02
У Спартака есть шанс один стать конкурентом Зениту, это если его выкупит Абрамович, другого варианта не вижу.
shlomo
shlomo
10 июля в 14:53
А толку пока от этого ноль
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 