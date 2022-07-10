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Булыкин: «Сейчас самое время сделать ставку на российскую молодёжь»

10 июля 2022, 15:27

Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на уход из клуба защитников Фабиана Бальбуэны и Ивана Ордеца.

Я с самого начала говорил, что нужно делать ставку на российскую молодежь. Ребятам нужно давать шансы, доверять им и не бояться за результат, потому что сейчас результат не особо важен, ведь нет доступа в еврокубки. Зато у нас появился шанс вырастить очень хорошее поколение молодых российских футболистов.

Иностранцы в данный момент могут просто уехать и подвести команду и тренера, который на них рассчитывал, поэтому нужно предугадывать такие ситуации. К сожалению, такое будет случаться. Но есть плюс – все же хотели, чтобы российские футболисты развивались и сейчас самое время сделать на них ставку.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
10 июля в 16:32
Дима тебя не послушают!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 15:29
Согласен,сейчас самое время!
Гость
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