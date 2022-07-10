Булыкин: «Сейчас самое время сделать ставку на российскую молодёжь»

Экс-нападающий «Динамо» отреагировал на уход из клуба защитников и .

Я с самого начала говорил, что нужно делать ставку на российскую молодежь. Ребятам нужно давать шансы, доверять им и не бояться за результат, потому что сейчас результат не особо важен, ведь нет доступа в еврокубки. Зато у нас появился шанс вырастить очень хорошее поколение молодых российских футболистов.

Иностранцы в данный момент могут просто уехать и подвести команду и тренера, который на них рассчитывал, поэтому нужно предугадывать такие ситуации. К сожалению, такое будет случаться. Но есть плюс – все же хотели, чтобы российские футболисты развивались и сейчас самое время сделать на них ставку.