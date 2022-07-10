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Холанд назвал своего любимого игрока в «Манчестер Сити»

10 июля 2022, 19:35

Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал любимого футболиста в составе «горожан».

Больше всего из всех игроков «Сити» мне нравился Агуэро, люблю нападающих. Я всегда был нападающим и люблю, когда игроки забивают голы.

Агуэро — хороший пример того, как надо это делать.

Ранее стало известно, что Холанд будет выступать в «Манчестер Сити» под девятым номером.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
10 июля в 23:30
Он просто смеётся над больным Агуэро за деньги он что угодно скажет
95-shishani-95
95-shishani-95
10 июля в 22:00
По информации от издания The Sun, руководство «ПСЖ» готово купить супер-бомбардира в пару к звездному форварду своей команды Лионелю Месси.

Сообщается, что «парижане» собираются заполучить в ряды своей команды нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ранее 37-летний португалец заявил, что намерен сменить клубную прописку, поскольку «МЮ» не будет выступать в Лиге чемпионов сезона-2022/2023.
Птица Феникс
Птица Феникс
10 июля в 20:24
Хороший выбор.
Alex12357
Alex12357
10 июля в 20:09
Это финансист клуба!
BDA81
BDA81 ответ sihafazatron (раскрыть)
10 июля в 20:02
Обычно новички шикуют первый сезон,ну второй максимум. Потом уже начинаються трудности.
sihafazatron
sihafazatron ответ BDA81 (раскрыть)
10 июля в 19:59
Не соглашусь. мне кажется как раз наоборот. в первый сезон он будет только привыкать к новой команде, партнерам, лиге, тренеру.... а потом разойдется. при Гвардиоле многие новички в первый сезон ничего не показывали, к примеру, Санэ, Бернардо....
BDA81
BDA81 ответ sihafazatron (раскрыть)
10 июля в 19:51
Думаю в первый год от не знание его игры поназабивает, потом будут трудности )) Всё как всегда,присмотряться, потом съедят )) С его кумиром так же было )) Сперва забивал,потом уже только на имени играл)) Будет накалачивать аутсайдерам ))
sihafazatron
sihafazatron ответ BDA81 (раскрыть)
10 июля в 19:47
Наверняка понадобится какое-то время на адаптацию
BDA81
BDA81 ответ sihafazatron (раскрыть)
10 июля в 19:41
Главное чтоб не перепутал бундеслигу с АПЛ )) Тут ему время на раздумья не дадут ))
sihafazatron
sihafazatron
10 июля в 19:36
Хороший выбор!) Давай и сам не плошай
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