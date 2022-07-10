Холанд назвал своего любимого игрока в «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал любимого футболиста в составе «горожан».
Больше всего из всех игроков «Сити» мне нравился Агуэро, люблю нападающих. Я всегда был нападающим и люблю, когда игроки забивают голы.
Агуэро — хороший пример того, как надо это делать.
Ранее стало известно, что Холанд будет выступать в «Манчестер Сити» под девятым номером.
Сообщается, что «парижане» собираются заполучить в ряды своей команды нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Ранее 37-летний португалец заявил, что намерен сменить клубную прописку, поскольку «МЮ» не будет выступать в Лиге чемпионов сезона-2022/2023.
Сообщается, что «парижане» собираются заполучить в ряды своей команды нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Ранее 37-летний португалец заявил, что намерен сменить клубную прописку, поскольку «МЮ» не будет выступать в Лиге чемпионов сезона-2022/2023.