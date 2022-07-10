Холанд назвал своего любимого игрока в «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» назвал любимого футболиста в составе «горожан».

Больше всего из всех игроков «Сити» мне нравился Агуэро, люблю нападающих. Я всегда был нападающим и люблю, когда игроки забивают голы.

Агуэро — хороший пример того, как надо это делать.