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Ди Канио: «Лукаку отличный футболист, но не элитный»

10 июля 2022, 09:54

Экс-футболист «Лацио» Паоло Ди Канио не считает нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, который арендован «Интером», нападающим высшего порядка.

Да, Ромелу забивает много мячей, однако он так не настраивается на каждый матч. Это правда, мы семь лет видели его игру в АПЛ. Он замечательный футболист. Кто-то называет его чемпионом. Для меня он качественный игрок, но не нападающий высшего порядка.

Он вернулся в «Интер», которому может помочь. Он уже брал с ним титул. У него неплохая статистика, однако Лукаку проваливается в решающих играх. Это не мнение, а факт. Ему 30 лет, однако он еще может измениться.

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Все комментарии
протон
протон
10 июля в 19:19
Паоло как всегда прав по факту. Бездарный огромный шкаф по факту в жизни не затащил ни одного важного матча. При этом, Ди Канио, конечно стелит соломку, говоря что он отличный футболист. Лукаку хороший футболист, в принципе, но не более того.
Остапчук 67
Остапчук 67
10 июля в 11:08
У нас не и таких
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 июля в 11:07
Действительно, он не звезда
Carl Lewis
Carl Lewis
10 июля в 10:55
хороший футболист
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 10:48
Да норм он играет!
sv_1969
sv_1969
10 июля в 10:26
И не отличный
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ shlomo (раскрыть)
10 июля в 10:12
Может Лукаку ведомый форвард, а Лаутаро ведущий. Интер не особо изменился с уходом Лукаку. Ему нужен партнер, тем более Челси мало атакует.
shlomo
shlomo
10 июля в 10:01
Поправлю....хороший футболист, когда играет в полную силу
Гость
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