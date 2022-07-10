Ди Канио: «Лукаку отличный футболист, но не элитный»

Экс-футболист «Лацио» не считает нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, который арендован «Интером», нападающим высшего порядка.

Да, Ромелу забивает много мячей, однако он так не настраивается на каждый матч. Это правда, мы семь лет видели его игру в АПЛ . Он замечательный футболист. Кто-то называет его чемпионом. Для меня он качественный игрок, но не нападающий высшего порядка.

Он вернулся в «Интер», которому может помочь. Он уже брал с ним титул. У него неплохая статистика, однако Лукаку проваливается в решающих играх. Это не мнение, а факт. Ему 30 лет, однако он еще может измениться.