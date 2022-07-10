Клопп: «Для завоевания титула нужно немного удачи»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы своей команды на борьбу за трофеи в новом сезоне.
Я абсолютно уверен в этом. Я вижу команду с высоким уровнем мастерства. Однако для завоевания титула нужно немного удачи, это всем известно. Нам нужна стабильность, добившись этого, мы сможем достойно пройти сезон.
Я не сомневаюсь в качестве исполнителей. Да, некоторые игроки ушли, однако мы подписали и новичков, влили свежую кровь, это будет полезно. Да, нет никаких гарантий, нам предстоит столкнуться с давлением. К тому же у нас будет пять замен в АПЛ – к этому тоже надо привыкнуть. Я с нетерпением жду сезона. В футболе ни в чем нельзя быть уверенным, но у нас неплохие шансы на то, что мы выступим достойно.
Помню матчи с Брендфордом, Вест Хэмом, Брайтоном, сюсюкания с Челси (где МС выиграл у них), где казалось что гонка будет завершена, но МС то ли заигрывал, то ли действительно подарил интригу.
В некоторых матчах игроки даже не были расстроены что сыграли в ничью с Брайтоном или в матче с Вест Хэмом когда проиграли, а ведь уже на таком стадии начинается гонка и это сравнимо с отставанием в конце сезона.
Можно улыбаться как Бруно в МЮ, по какой причине неизвестно, но такии образом чемпионом стать Ливерпулю будет тяжело или невозможно, если в соперниках МС. Но улыбаться конечно можно и нужно, но с трофеем.
Пора уже брать 20 трофей и сравняться с МЮ. Все таки Ливерпуль классная команда и заслуживает титула лучшей команды в истории английского футбола.
Помню матчи с Брендфордом, Вест Хэмом, Брайтоном, сюсюкания с Челси (где МС выиграл у них), где казалось что гонка будет завершена, но МС то ли заигрывал, то ли действительно подарил интригу.
В некоторых матчах игроки даже не были расстроены что сыграли в ничью с Брайтоном или в матче с Вест Хэмом когда проиграли, а ведь уже на таком стадии начинается гонка и это сравнимо с отставанием в конце сезона.
Можно улыбаться как Бруно в МЮ, по какой причине неизвестно, но такии образом чемпионом стать Ливерпулю будет тяжело или невозможно, если в соперниках МС. Но улыбаться конечно можно и нужно, но с трофеем.
Пора уже брать 20 трофей и сравняться с МЮ. Все таки Ливерпуль классная команда и заслуживает титула лучшей команды в истории английского футбола.