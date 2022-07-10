Клопп: «Для завоевания титула нужно немного удачи»

Главный тренер «Ливерпуля» оценил шансы своей команды на борьбу за трофеи в новом сезоне.

Я абсолютно уверен в этом. Я вижу команду с высоким уровнем мастерства. Однако для завоевания титула нужно немного удачи, это всем известно. Нам нужна стабильность, добившись этого, мы сможем достойно пройти сезон.