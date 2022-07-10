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Клопп: «Для завоевания титула нужно немного удачи»

10 июля 2022, 15:21

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы своей команды на борьбу за трофеи в новом сезоне.

Я абсолютно уверен в этом. Я вижу команду с высоким уровнем мастерства. Однако для завоевания титула нужно немного удачи, это всем известно. Нам нужна стабильность, добившись этого, мы сможем достойно пройти сезон.

Я не сомневаюсь в качестве исполнителей. Да, некоторые игроки ушли, однако мы подписали и новичков, влили свежую кровь, это будет полезно. Да, нет никаких гарантий, нам предстоит столкнуться с давлением. К тому же у нас будет пять замен в АПЛ – к этому тоже надо привыкнуть. Я с нетерпением жду сезона. В футболе ни в чем нельзя быть уверенным, но у нас неплохие шансы на то, что мы выступим достойно.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
11 июля в 10:29
стабильности на протяжении всего сезона и конечно же Удачи Ливерпулю!
Бык без трезубца
Бык без трезубца
10 июля в 19:55, ред.
В АПЛ не хватает настроя у Ливерпуля, всегда гонка откладывается на последние туры сезона. А с таким соперником как МС нельзя играть спустя рукава.
Помню матчи с Брендфордом, Вест Хэмом, Брайтоном, сюсюкания с Челси (где МС выиграл у них), где казалось что гонка будет завершена, но МС то ли заигрывал, то ли действительно подарил интригу.
В некоторых матчах игроки даже не были расстроены что сыграли в ничью с Брайтоном или в матче с Вест Хэмом когда проиграли, а ведь уже на таком стадии начинается гонка и это сравнимо с отставанием в конце сезона.
Можно улыбаться как Бруно в МЮ, по какой причине неизвестно, но такии образом чемпионом стать Ливерпулю будет тяжело или невозможно, если в соперниках МС. Но улыбаться конечно можно и нужно, но с трофеем.
Пора уже брать 20 трофей и сравняться с МЮ. Все таки Ливерпуль классная команда и заслуживает титула лучшей команды в истории английского футбола.
Elliada
Elliada ответ shlifen (раскрыть)
10 июля в 16:08
Я не говорил, что тренер слабый. Можно проиграть 1 финал. Но когда систематически проигрываешь в финалах, на удачу грех сваливать. Просто чего-то не хватает. Например, характера или сил. Но точно дело не в удачи. Удача - это пенальти. Вот как раз благодаря удачи Ливерпуль выиграл 2 кубка. А финал ЛЧ проиграли, именно проиграли. Гол был забит в первом тайме, время было отыграться. АПЛ тоже проиграли. Никто не мешал выиграть у Сити, а не сыграть в ничью.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
10 июля в 16:01
Удача всегда нужна.
shlifen
shlifen ответ Elliada (раскрыть)
10 июля в 16:00
Ну да, конечно не в удаче - явно тренер слабый))))) С другой стороны, чтобы проиграть в финале, нужно до него ещё дойти - так чтоСити пока что за всю историю не сыграл в таком кол-ве финалов ЛЧ или КЕЧ как Клопп с Ливерпулем за последние 5 лет... Ну а в одном отдельно взятом матче и Базелю можно проиграть... Опять же можно закончить вторым отстав на 15 очков, а можно проиграть два титула с разницей в одно очко в последнем туре... МанСити и Ливерпуль в последние 5 лет дарят всем противостояние уровня Реал-Барса в лучшие годы, так что не стоит преуменьшать силы соперников - часто их отделяет совсем немного на финише сезона...
Elliada
Elliada
10 июля в 15:33
Удачи? Когда столько раз проигрываешь в финалах или занимаешь вторые места, дело не в удаче.
z6u7c2tw6kgu
z6u7c2tw6kgu
10 июля в 15:27
удача удачей, а мастерство нужно в первую очередь...
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