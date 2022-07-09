Фердинанд не думает, что Эриксен станет основным в «Манчестер Юнайтед»

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09 июля 2022, 07:21

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» высказал свое мнение о перспективах Кристиана Эриксена в команде, заявив, что игрок сборной Дании вряд ли будет постоянным игроком основного состава.

Я думаю, что Кристиан Эриксен — не игрок основной команды. Я был бы очень удивлен, если бы он пришел в «Манчестер Юнайтед» и заиграл в стартовом составе. Я думаю, что он придет и сыграет определенную роль, но не главную. Позиция, которую он, вероятно, займет, будет похожа на ту, что занимает Бруну Фернандеш, и я не считаю, что он уберет его из основы. Можно ли использовать их вместе? Да, но тогда у вас должен быть человек, который бы их страховал и подчищал. У МЮ такого нет.

Эриксен забил один гол и сделал четыре результативные передачи в 11 матчах Премьер-лиги в прошлом сезоне, помогая «Брентфорду» сохранить прописку в высшем дивизионе.

Он играл за «Тоттенхэм» с 2013 по 2020 год и забил 69 голов в 305 играх за клуб Премьер-лиги, прежде чем перейти в миланский «Интер». Также Эриксен забил 38 голов в 115 играх за сборную Дании.