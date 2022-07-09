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Венгер: «Уилшир был очень талантлив, но травмы ему помешали»

09 июля 2022, 09:33

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер с досадой отреагировал на новость о том, что экс-игрок «канониров» Джек Уилшир завершил карьеру в 30 лет.

Пожалуй, для меня это грустный момент, ибо Джек — выдающийся футболист. Он был смелым и талантливым, ничего не боялся — это заставляло думать, что у него большое будущее. Он сразу же показал, что может играть в основном составе.

Уилшир был талантливым игроком, но травмы помешали ему, и, в конце концов, именно поэтому ему пришлось закончить. В это трудно поверить. Однако я думаю, что он поступил верно.

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Все комментарии
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
10 июля в 11:21
Очень жаль конечно.
протон
протон
09 июля в 22:18
Грустная история. Матч с Барсой - эталон. 19-летний пацан съедает праймовых Хави и Инъесту. Казалось растет легенда, а получилось вот так..
John 5mith
John 5mith
09 июля в 12:55
Ну а кто ему эти травмы организовал? Кто загнал 19-летнего игрока почти насмерть, выпуская в 50 матчах за сезон?
ЮЗИК
ЮЗИК
09 июля в 11:28
Жаль что у Джека не сложилось
Juventus CR7
Juventus CR7
09 июля в 11:12, ред.
Игрок очень был хороший. Отыграл ему отведенное время на высочайшем уровне. Но как у некоторых игроков травмы являются главной и больной темой в карьере игроков. И именно Уилшир относится к такой кагорте игроков. Если бы не частые травмы, то он был бы одним из лучших игроков современности. А так, увы, отыграл хорошо, но мог бы в разы лучше.
shlomo2
shlomo2
09 июля в 10:05
Арсен знает что говорит
v42jy54sbf3z
v42jy54sbf3z
09 июля в 09:59
Это весьма любопытно
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
09 июля в 09:40
К сожалению бывает и так...
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