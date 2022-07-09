Венгер: «Уилшир был очень талантлив, но травмы ему помешали»

Бывший тренер «Арсенала» с досадой отреагировал на новость о том, что экс-игрок «канониров» завершил карьеру в 30 лет.

Пожалуй, для меня это грустный момент, ибо Джек — выдающийся футболист. Он был смелым и талантливым, ничего не боялся — это заставляло думать, что у него большое будущее. Он сразу же показал, что может играть в основном составе.

Уилшир был талантливым игроком, но травмы помешали ему, и, в конце концов, именно поэтому ему пришлось закончить. В это трудно поверить. Однако я думаю, что он поступил верно.