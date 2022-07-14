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Сёмин: «„Зенит“ выиграет новый сезон РПЛ? Я с этим не согласен»

14 июля 2022, 10:20

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин порассуждал о предстоящем сезоне РПЛ.

«Зенит» выиграет новый сезон? Я с этим не согласен. Чемпионат будет необычный, чемпион тоже может быть неожиданный. «Лестер» выигрывал же АПЛ. А вдруг «Ростов» так же выстрелит? Или «Краснодар».

Будем смотреть. А давать прогнозы сейчас нет никого смысла. Фаворит — «Зенит», но футбол любят за то, что в нем бывают чудеса.

Также недавно Сёмин объяснил гегемонию «Зенита» в РПЛ.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
14 июля в 12:00
Вся страна с этим согласна ,а "вагонный" видите ли не согласен ! ))
Ironigor
Ironigor
14 июля в 11:22
«Зенит» выиграет новый сезон? Я с этим не согласен. Чемпионат будет необычный, чемпион тоже может быть неожиданный.
wvbs59339kjt
wvbs59339kjt
14 июля в 10:59
Время покажет!!!
Caniggia
Caniggia
14 июля в 10:43, ред.
Всё правильно говорит Палыч!

Зря так все хором запели об очередном, почти уже свершившемся, чемпионстве Питера в ещё даже не стартовавшем чемпионате РПЛ и только после одной-единственной официальной игры Зенита за Суперкубок, где он эффектно раздавил Спартак, как букашку.

Да, Зенит фаворит на бумаге, но даже, если он и станет чемпионом, то сделает это с огромным трудом 100%. А, надеюсь, и вовсе обломается, став жертвой собственной самоуверенности и откровенного пренебрежения своих конкурентов.

Уверен что по ходу турнира несколько команд наберут приличную форму и укрепятся, составив серьёзную конкуренцию Зениту. А Зенит будет терять очки не только с лидерами, он может недобирать с любой командой РПЛ, так как настрой и мотивация против Зенита будет запредельной у всех в РПЛ, тогда как у Зенита с этой мотивацией могут возникнуть проблемы, особенно против середняков и аутсайдеров.

Так что рано Зениту уже почти вручили золотые медали! Борьба будет наисерьёзнейшая!
Zenit_84
Zenit_84
14 июля в 10:37
Палыч, и не сомневайся. Выиграет!
Шуnя771
Шуnя771
14 июля в 10:36
Палыч заднюю включил...))
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