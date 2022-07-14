Сёмин: «„Зенит“ выиграет новый сезон РПЛ? Я с этим не согласен»

Бывший тренер «Локомотива» порассуждал о предстоящем сезоне РПЛ .

«Зенит» выиграет новый сезон? Я с этим не согласен. Чемпионат будет необычный, чемпион тоже может быть неожиданный. «Лестер» выигрывал же АПЛ . А вдруг «Ростов» так же выстрелит? Или «Краснодар».

Будем смотреть. А давать прогнозы сейчас нет никого смысла. Фаворит — «Зенит», но футбол любят за то, что в нем бывают чудеса.