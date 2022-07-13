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Лебеденко: «Черчесов сильнейший мотиватор»

13 июля 2022, 22:32

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко положительно отозвался о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

Думаю, он сильнейший мотиватор. Что-что, а замотивировать он умеет. Реально, у него это круто получается. Он может закрыть команду так, что в нее не будет попадать лишняя информация. Потому что есть много той информации, которую и не надо знать. В этом плане он мог настроить на 120-130%. Играя у него полтора года, я в некоторых матчах выходил готовым на 130%, мне кажется.

У Черчесова очень сильные помощники, сильный штаб. Они занимаются своими функциями. Думаю, он согласится со словами, как Клопп говорил: «Думаю, что все мои помощники умнее меня».

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
14 июля в 09:04, ред.
Он рычит, и кричит, и усами шевелит:
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 03:01
Н не мотиватор, а запугиватель!
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля в 23:30
Здесь можно поспорить
55m79juu9dpw
55m79juu9dpw
13 июля в 23:19
Просто большой опыт работы...
w6kcjnfvnea5
w6kcjnfvnea5
13 июля в 22:39
Мотивация одно, а играть все равно нужно...
Гость
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