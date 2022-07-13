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Маньяков: «Ребров – очень неглупый человек, давно в отрасли футбола»

13 июля 2022, 23:31

Спортивный менеджер Александр Маньяков поделился ожиданиями от работы Артёма Реброва на посту и. о. спортивного директора «Спартака».

Абсолютно уверен, что на сегодняшний день «Спартаку» не нужно искать спортивного директора. Есть Артём Ребров, который уже «набил руку», пообщался, посмотрел как работает Каттани, как он общается с агентами, руководителями команды. Артём – очень неглупый человек, давно в отрасли футбола. Я уверен, что с теми задачами, которые сейчас стоят перед «Спартаком», Артём Ребров справится. Среди задач – сокращение бюджета, трансферы. Давайте будем честны, в Европе для России всё закрыто. 50% умений Луки Каттани было направлено как раз на Европу, чтобы привозить легионеров. Сейчас легионеров привозить очень тяжело. А чтобы привозить российских игроков особой хитрости не надо. Сейчас мы находимся в определённых рамках, через которые невозможно переступить.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
14 июля в 08:27
Маньяком можешь ты не быть, но сексуальным быть обязан!
Знатог
Знатог
14 июля в 08:26
Привозить Ребров умеет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июля в 06:33
Лишь бы не заставлял всех домогаться до штанг.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 00:56
Посмотрим, справится ли !
протон
протон
13 июля в 23:34
Ждем комментария Мостового: "Я шесть раз менял клубы, я знаю, что такое трансферы. Но меня не приглашают потому, что не нужны знающие люди"
Гость
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