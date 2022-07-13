Маньяков: «Ребров – очень неглупый человек, давно в отрасли футбола»

Спортивный менеджер Александр Маньяков поделился ожиданиями от работы на посту и. о. спортивного директора «Спартака».

Абсолютно уверен, что на сегодняшний день «Спартаку» не нужно искать спортивного директора. Есть Артём Ребров, который уже «набил руку», пообщался, посмотрел как работает Каттани, как он общается с агентами, руководителями команды. Артём – очень неглупый человек, давно в отрасли футбола. Я уверен, что с теми задачами, которые сейчас стоят перед «Спартаком», Артём Ребров справится. Среди задач – сокращение бюджета, трансферы. Давайте будем честны, в Европе для России всё закрыто. 50% умений Луки Каттани было направлено как раз на Европу, чтобы привозить легионеров. Сейчас легионеров привозить очень тяжело. А чтобы привозить российских игроков особой хитрости не надо. Сейчас мы находимся в определённых рамках, через которые невозможно переступить.