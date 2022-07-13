Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Билялетдинов: «Если честно, не следил за работой Каттани»

13 июля 2022, 18:06

Экс-футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался на тему ухода Луки Каттани с должности спортивного директора.

Ушел и ушел, нужно назначить российского специалиста, в идеале легенду «Спартака». Если честно, не следил за работой Каттани, не очень было интересно, кого-то подписывал, кого-то нет, это стандартные ситуации. Может, у него свое видение, у руководства свое. Вы знаете, что со «Спартаком» постоянно какая-то история идет, если честно, устал от этих пертурбаций, реально не слежу за этим сейчас.

Я не думаю, что это какая-то ключевая должность. Ребята на поле играют, тренер тренирует. А дальше замену найдут.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 18:32
15 апреля 2022
Каттани: «Зенит»? Я не знаю такую команду»

9 июля 2022
Каттани: «4:0. «Зенит»? Да, теперь я знаю такую команду. Я уезжаю.»
makkie
makkie
13 июля в 18:16
Воды налил, а ничего путного не сказал.
Биляш и игроком в Спартаке таким же бесполезным был.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 