Билялетдинов: «Если честно, не следил за работой Каттани»

Экс-футболист «Спартака» высказался на тему ухода Луки Каттани с должности спортивного директора.

Ушел и ушел, нужно назначить российского специалиста, в идеале легенду «Спартака». Если честно, не следил за работой Каттани, не очень было интересно, кого-то подписывал, кого-то нет, это стандартные ситуации. Может, у него свое видение, у руководства свое. Вы знаете, что со «Спартаком» постоянно какая-то история идет, если честно, устал от этих пертурбаций, реально не слежу за этим сейчас.

Я не думаю, что это какая-то ключевая должность. Ребята на поле играют, тренер тренирует. А дальше замену найдут.