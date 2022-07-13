Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Медведев: «Рассчитываем вернуться в еврокубки в следующем сезоне»

13 июля 2022, 20:17

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможных шансах команды в еврокубках.

Не скрываем, что задачи пусть амбициозные, но реальные — в этом сезоне выиграть в пятый раз подряд и получить вторую золотую звезду на эмблеме. Что касается следующих двух лет, то достойно встретить юбилей. А его встречают как в предъюбилейный год, так и в юбилейный. Поэтому вы легко догадаетесь, какие задачи будут стоять на сезоны-2023/24 и 2024/25. Конечно, мы рассчитываем, что если не в этом сезоне, то по крайней мере в следующем мы сможем вернуться в еврокубки. Дело в CAS было рассмотрено, ждем вердикт. Наш состав позволяет рассчитывать как минимум на выход из группы.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Шуnя771 (раскрыть)
13 июля в 20:52
Но проблему не решить, так как газопровод проходит через Украину и страны ЕС не хотят покупать газ из-за чего акции Газпрома падают.
Поэтому нужно мирным путем решить ситуацию с Донбассом, Луганском и подружиться с Украиной. Только там можно стабилизировать ситуацию и вернуться в еврокубки. А Крым может Украина подарит как когда то Россия подарила Крым Украине. Донбасс и Луганск Украина не хочет отдавать.
Очень напоминает ситуацию когда торговые и грузовые корабли из Манчестера платили за использование порта Ливерпуля. После чего Манчестер вырыл канал сам, чтобы иметь доступ к морю. Газопровод через Турцию тоже пытались провести, но проблема в том что Европа газ не покупает, а смысла нет. Ирония? Возможно.
san5f97ss68n
san5f97ss68n
13 июля в 20:33
блажен кто верит, и мы с вами...
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 20:33, ред.
Всё зависит какая зима будет в Европе!

Шансы на европейский успех повышаются прямо пропорционально понижению температуры в зимний период на европейской территории "недружественных стран"!...)))
Бубнин
Бубнин
13 июля в 20:26
«Рассчитываем ненадолго вернуться в еврокубки в следующем сезоне»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 