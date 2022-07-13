Медведев: «Рассчитываем вернуться в еврокубки в следующем сезоне»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможных шансах команды в еврокубках.
Не скрываем, что задачи пусть амбициозные, но реальные — в этом сезоне выиграть в пятый раз подряд и получить вторую золотую звезду на эмблеме. Что касается следующих двух лет, то достойно встретить юбилей. А его встречают как в предъюбилейный год, так и в юбилейный. Поэтому вы легко догадаетесь, какие задачи будут стоять на сезоны-2023/24 и 2024/25. Конечно, мы рассчитываем, что если не в этом сезоне, то по крайней мере в следующем мы сможем вернуться в еврокубки. Дело в CAS было рассмотрено, ждем вердикт. Наш состав позволяет рассчитывать как минимум на выход из группы.
Поэтому нужно мирным путем решить ситуацию с Донбассом, Луганском и подружиться с Украиной. Только там можно стабилизировать ситуацию и вернуться в еврокубки. А Крым может Украина подарит как когда то Россия подарила Крым Украине. Донбасс и Луганск Украина не хочет отдавать.
Очень напоминает ситуацию когда торговые и грузовые корабли из Манчестера платили за использование порта Ливерпуля. После чего Манчестер вырыл канал сам, чтобы иметь доступ к морю. Газопровод через Турцию тоже пытались провести, но проблема в том что Европа газ не покупает, а смысла нет. Ирония? Возможно.
Поэтому нужно мирным путем решить ситуацию с Донбассом, Луганском и подружиться с Украиной. Только там можно стабилизировать ситуацию и вернуться в еврокубки. А Крым может Украина подарит как когда то Россия подарила Крым Украине. Донбасс и Луганск Украина не хочет отдавать.
Очень напоминает ситуацию когда торговые и грузовые корабли из Манчестера платили за использование порта Ливерпуля. После чего Манчестер вырыл канал сам, чтобы иметь доступ к морю. Газопровод через Турцию тоже пытались провести, но проблема в том что Европа газ не покупает, а смысла нет. Ирония? Возможно.
Шансы на европейский успех повышаются прямо пропорционально понижению температуры в зимний период на европейской территории "недружественных стран"!...)))
Шансы на европейский успех повышаются прямо пропорционально понижению температуры в зимний период на европейской территории "недружественных стран"!...)))