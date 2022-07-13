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Сёмин: «Как с Семаком можно не продлить контракт? Это лучший тренер России»

13 июля 2022, 18:49

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о продлении договора главного тренера Сергея Семака с «Зенитом».

Все ожидаемо. Как с ним можно не продлить контракт? Это лучший тренер России. Кто выигрывает, тот и лучший. Тренер-чемпион.

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Все комментарии
протон
протон
13 июля в 23:07
Скорее всего это последние 3 года его в Зените. Руководство захочет еще продлить, думаю, потому что чемпионствам, в общем-то, ничего не будет угрожать. И даже 2 место Зенита не станет трагедией, а скорее будет элементом новизны и свежего воздуха для всей РПЛ.
протон
протон
13 июля в 23:06
На этот раз официально. Кстати продление контракта с Семаком очень хорошая тема, в плане стабилизации ситуации с легионерами.

Иностранные футболисты видят, что клуб доверяет главному тренеру/тренерскому штабу, что в ближайшие несколько лет будет стабильность в плане организации игры и результатов - то какой смысл метаться с приостановками? Надо продолжать играть.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
13 июля в 23:00
Пока внутри справляется
виктор бочарников
виктор бочарников
13 июля в 22:10
Что-то Палыч разошелся в диферамбах,да, время не щадит никого.
Futurista
Futurista
13 июля в 21:30
Система Лобановского...тотальный футбол Ринуса Михелса...тики-така Гвардиолы...
у Семака что?)..."Газпром - мечты сбываются"?)...
hjlzuf
hjlzuf
13 июля в 21:25
Семак естественно лучший. Команда чемпион, и тренер лучший.
VeniaminS
VeniaminS
13 июля в 21:23
Пока у него все нормально.
galem72
galem72
13 июля в 21:08
И все клубы ему завидуют...
Vasilev Misha
Vasilev Misha
13 июля в 20:45
С этим составом и кочерга станет лучшем тренером. Реально лучшим, считаю Федотова.
ZIBO rock
ZIBO rock
13 июля в 20:39
Что то Семин в последнее время часто оды Семаку начал петь! Не с проста это!)
8waju4rwmarv
8waju4rwmarv
13 июля в 20:17
Пока остальные тренеры только завидуют.
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 20:14
Что хочет Семин?
Бесплатную ВИП ложу на многострадальном питерском стадионе?
stanichnik
stanichnik
13 июля в 19:29
На счёт лучшего тренера России это вопрос спорный, но пока питерцы берут золото в очередной раз, значит нет смысла что-то менять в команде, включая Главного тренера.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 июля в 19:19
Путь женщины к мужчине лежит через его желудок. Тут похоже путь в РПЛ лежит через похвалу системы Зенита). Кто первый унюхал фишку, тот на коне, или на трубе). Правильной дорогой идёт Палыч! Мы пойдем другим путем?).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 18:56, ред.
Хороший человек...успешный тренер...
На счёт "лучший".."не лучший" - обсуждаемо....
Удачи Сергею Богдановичу !!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля в 18:53
Пока внутри справляется
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