Сёмин: «Как с Семаком можно не продлить контракт? Это лучший тренер России»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о продлении договора главного тренера Сергея Семака с «Зенитом».
Все ожидаемо. Как с ним можно не продлить контракт? Это лучший тренер России. Кто выигрывает, тот и лучший. Тренер-чемпион.
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о продлении договора главного тренера Сергея Семака с «Зенитом».
Все ожидаемо. Как с ним можно не продлить контракт? Это лучший тренер России. Кто выигрывает, тот и лучший. Тренер-чемпион.
Иностранные футболисты видят, что клуб доверяет главному тренеру/тренерскому штабу, что в ближайшие несколько лет будет стабильность в плане организации игры и результатов - то какой смысл метаться с приостановками? Надо продолжать играть.
Иностранные футболисты видят, что клуб доверяет главному тренеру/тренерскому штабу, что в ближайшие несколько лет будет стабильность в плане организации игры и результатов - то какой смысл метаться с приостановками? Надо продолжать играть.
у Семака что?)..."Газпром - мечты сбываются"?)...
у Семака что?)..."Газпром - мечты сбываются"?)...
Бесплатную ВИП ложу на многострадальном питерском стадионе?
Бесплатную ВИП ложу на многострадальном питерском стадионе?
На счёт "лучший".."не лучший" - обсуждаемо....
Удачи Сергею Богдановичу !!!!!
На счёт "лучший".."не лучший" - обсуждаемо....
Удачи Сергею Богдановичу !!!!!