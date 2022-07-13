Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Медведев: «С Семаком очень интересно работать, он сам не стоит на месте»

13 июля 2022, 18:33

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о продлении контракта с главным тренером клуба Сергеем Семаком.

За то время, которое Сергей Богданович работает в «Зените», восемь титулов было завоевано. Как сказал Алексей Борисович Миллер, Суперкубок России стал 21-м титулом «Зенита» в XXI веке. Символичная цифра, мы на этой цифре, конечно, останавливаться не собираемся. В следующем сезоне поставлена задача выиграть чемпионат России в пятый раз подряд, чтобы получить десятый титул за все время, что позволит нанести вторую звезду на наших футболках.

С Сергеем Богдановичем очень интересно работать, он сам не стоит на месте, двигается вперед. Если раньше «Зенит» критиковали за особенный практицизм, то я думаю, что сейчас игра клуба не может не нравиться. Я лично получаю большое удовольствие от работы с ним, он открытый для диалога человек, умеет как высказывать свое мнение, так и слушать мнение других, что очень важно. Конечно, для нашего футбола ситуация редкая, если не уникальная, когда тренер работает так долго и будет работать минимум три года, и я надеюсь, что больше.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
13 июля в 21:49
Новый анекдот от Медведева !)
sv_1969
sv_1969
13 июля в 20:06
Он стоит в углу! Как манекен))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 18:51
Семвку пора за границу ехать,там тренеровать!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 