Медведев: «С Семаком очень интересно работать, он сам не стоит на месте»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о продлении контракта с главным тренером клуба .

За то время, которое Сергей Богданович работает в «Зените», восемь титулов было завоевано. Как сказал Алексей Борисович Миллер, Суперкубок России стал 21-м титулом «Зенита» в XXI веке. Символичная цифра, мы на этой цифре, конечно, останавливаться не собираемся. В следующем сезоне поставлена задача выиграть чемпионат России в пятый раз подряд, чтобы получить десятый титул за все время, что позволит нанести вторую звезду на наших футболках.

С Сергеем Богдановичем очень интересно работать, он сам не стоит на месте, двигается вперед. Если раньше «Зенит» критиковали за особенный практицизм, то я думаю, что сейчас игра клуба не может не нравиться. Я лично получаю большое удовольствие от работы с ним, он открытый для диалога человек, умеет как высказывать свое мнение, так и слушать мнение других, что очень важно. Конечно, для нашего футбола ситуация редкая, если не уникальная, когда тренер работает так долго и будет работать минимум три года, и я надеюсь, что больше.