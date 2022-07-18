Петржела: «Дзюбе лучше продолжить играть в России»

Бывший тренер «Зенита» прокомментировал слухи о возможном переходе российского нападающего в клуб из Азербайджана.

Если Дзюба действительно уедет в Азербайджан, мне будет его жалко. В этой стране очень тяжело играть. Артему будет крайне сложно справляться с нагрузками в таком жарком климате. Для него это плохой вариант.

Конечно, ему лучше продолжить играть в России. Но для клубов Артем уже слишком проблемный игрок. Он взрослый и медленный. Цена Дзюбы больше не соответствует качеству, поэтому ни один клуб его не приглашает. Я видел его игру в последнее время, и меня совершенно не удивляет отсутствие интереса к нему. Этому футболисту пора снизить свои требования.

Артему будет очень трудно найти команду, которая захочет подписать с ним контракт. Он уже не хочет работать, ему важнее деньги. Но за такие клубы, как «Зенит», Дзюба уже не сможет выступать. Так что надо рассматривать более скромные предложения. Надеюсь, он сумеет найти клуб в России и поиграть еще пару лет.