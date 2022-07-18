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Петржела: «Дзюбе лучше продолжить играть в России»

18 июля 2022, 19:46

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слухи о возможном переходе российского нападающего Артема Дзюбы в клуб из Азербайджана.

Если Дзюба действительно уедет в Азербайджан, мне будет его жалко. В этой стране очень тяжело играть. Артему будет крайне сложно справляться с нагрузками в таком жарком климате. Для него это плохой вариант.

Конечно, ему лучше продолжить играть в России. Но для клубов Артем уже слишком проблемный игрок. Он взрослый и медленный. Цена Дзюбы больше не соответствует качеству, поэтому ни один клуб его не приглашает. Я видел его игру в последнее время, и меня совершенно не удивляет отсутствие интереса к нему. Этому футболисту пора снизить свои требования.

Артему будет очень трудно найти команду, которая захочет подписать с ним контракт. Он уже не хочет работать, ему важнее деньги. Но за такие клубы, как «Зенит», Дзюба уже не сможет выступать. Так что надо рассматривать более скромные предложения. Надеюсь, он сумеет найти клуб в России и поиграть еще пару лет.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
18 июля в 20:00
Революционная ситуация: Дзюба хочет жить, как всегда, а клубы не могут такую жизнь обеспечить.
sv_1969
sv_1969
18 июля в 19:50
Он не нужен уже с его аппетитами
stanichnik
stanichnik
18 июля в 19:48
Там, где он может пригодиться не потянут его зарплату, а там где могут заплатить, он и даром уже не нужен.
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