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Семак охарактеризовал новичков «Зенита» Ивана и Мантуана

19 июля 2022, 02:39

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал оценку вратарю Ивану и полузащитнику Густаво Мантуану. В обмен на них в «Коринтианс» перешёл Юри Альберто.

Мантуану, к сожалению, большое количество травм не позволило проявить себя. Мы ждем, что череда травм закончилась, и он добавит нам в плане вариативности, ротации.

Иван это вратарь, который хорошо себя проявил в предыдущем клубе. Сейчас у него нет возможности получать игровую практику, потому что номер один сейчас – настоящая легенда клуба. Надеемся, он создаст конкуренцию.

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Все комментарии
r5pevymbmun4
r5pevymbmun4
19 июля в 04:43
По крайней мере рифмуются они друг с другом хорошо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 июля в 03:09
Да норм игроки,пусть играют!
Гость
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