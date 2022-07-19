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Хохлов: «Меня не убедила первая игра „Динамо“»

19 июля 2022, 01:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал первую официальную игру бело-голубых под руководством сербского тренера Славиши Йокановича.

17 июля, «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) в первом туре нового сезона российской Премьер-Лиги.

Я думаю, что клуб будет придерживаться линии, которую он выбрал. Мы видим ту же схему, будет продолжаться ставка на молодежь. Что из этого получится — посмотрим по ходу сезона.

Как и многих, меня тоже не убедила первая игра «Динамо», но об отставке речи и идти не может. Йокановича приглашали и какое-то время ему дадут поработать. Говорить об отставке после первых туров — несерьезно.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
19 июля в 11:18, ред.
Какие-то выводы, можно будеть делать, в лучшем случае после 1го круга. Бескову понадобились два года на создание суперкоманды. Йоканович- далеко не Бесков, поэтому, возможно, ему нужно больше времени. Но, буду рад ошибиться и тренер в короткие сроки создаст симпатичную боеспособную команду. Однако для этого, надо полностью отказаться от прежней игры. В любом случае, мне, он нравится больше, чем предыдущий ГТ. Есть в нём, какая то симпатия.....
Сп62
Сп62
19 июля в 11:09
Какие-то выводы можно будет сделать после третьего тура. А сегодня только первые впечатления и без выводов.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
19 июля в 10:24, ред.
Юрий, это редчайший случай, когда я с вами согласен. Конечно команда не готова к сезону физически. Команда еще не отошла от того маразма, который навязывал ей шварц. Именно он загнал пацанов физически, что и не позволило команде равномерно распределить свои силы на весь сезон. Две полностью праваленные весны- случайно не бывают. Однако, если с предыдущим, так называемым тренером всё давно было ясно, то вот не очень понятно, что хочет новый тренер. Как и при физруке, Динамо с первых минут бросилось прессинговать. Снова побежали всей командой за одним соперником по всему полю и снова команду хватило только на 60 минут. А после, последовал ожидаемый спад и команда физически подсела, что, и позволило сопернику перехватить инициативу. У меня нет сомнений в том, что всем руководит Бувач, а значит, новый ГТ- всего лишь слепой исполнитель его воли. Жаль, если так....
112910415
112910415
19 июля в 05:32
по одной игре ни о чем судить нельзя
Ironigor
Ironigor
19 июля в 02:26
При тебе даже и такой небыло. Лучше бы промолчал.
6dsascqxs2k6
6dsascqxs2k6
19 июля в 01:56
Тут он прав
gentlewolf
gentlewolf
19 июля в 01:56, ред.
блин ну несерьезно рассуждать ни о чем же.КАК без игроков центральной зоны защиты, с единственной кандидатурой на замены по ходу матча ВООБЩЕ из игроков основы.
сейчас можно обсуждать лишь просчеты менеджеров ДМ которые не смогли укомплектовать команду, не нашли мозга для того чтоб предвидеть ситуацию, о которой говорили все.
протон
протон
19 июля в 01:50
Только первая игра
vmnsdvfk5b53
vmnsdvfk5b53
19 июля в 01:35
Это твоя проблема.
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