Хохлов: «Меня не убедила первая игра „Динамо“»

Бывший тренер московского «Динамо» прокомментировал первую официальную игру бело-голубых под руководством сербского тренера .

17 июля, «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) в первом туре нового сезона российской Премьер-Лиги.

Я думаю, что клуб будет придерживаться линии, которую он выбрал. Мы видим ту же схему, будет продолжаться ставка на молодежь. Что из этого получится — посмотрим по ходу сезона.

Как и многих, меня тоже не убедила первая игра «Динамо», но об отставке речи и идти не может. Йокановича приглашали и какое-то время ему дадут поработать. Говорить об отставке после первых туров — несерьезно.