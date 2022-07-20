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Канчельскис: «„Спартак“ не станет чемпионом в ближайшие четыре года»

20 июля 2022, 14:41

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» в ближайшие несколько лет не выиграет золотые медали РПЛ.

Жаловаться на все — это фишка «Спартака». Зареме это нравится, клуб считает, что это правильно. Я не собираюсь их осуждать, я не нахожусь в структуре клуба. Конечно, красно-белые давно ничего не выигрывали, им нужно искать вину во всем, это их право. В каждой неудаче у них кто-то будет виноват, но не сам клуб. Когда «Спартак» был на вершине, они всех обыгрывали и все было нормально, по их мнению. А сейчас — все виноваты, но не «Спартак».

«Спартак» никогда в жизни не снимется с чемпионата, потому что это «Спартак». Что это такое? Это будет смешно! То, что когда-то говорил Федун, было сказано на эмоциях. Этого не случится никогда, я уверен.

Что касается перспектив клуба, то «Спартак» не станет чемпионом в ближайшие 4 года, это нереально. С теми людьми, которые сейчас сидят в руководстве клуба, достичь успеха почти невозможно.

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Все комментарии
протон
протон
20 июля в 22:55
От куда он всё знает?
sv_1969
sv_1969 ответ старина (раскрыть)
20 июля в 17:21
А болелы Зенита визжали что в их цветах не будет черного! Однако перекрасились))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 июля в 16:27
Не мог это Абаскалю весной сказать ??
Парень издалека приехал....
Хорошо хоть Бакаеву смснул....
альсато
альсато
20 июля в 16:05
Да же до Андрея дошло (не в пример фанам Спартака), что с таким руководством-главное не результат, а ШОУ!
ZIBO rock
ZIBO rock
20 июля в 15:47
красно-белые давно ничего не выигрывали,
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322910/kanchelskis-andrey-spartak 20.07.2022
Видимо Михайлов...ой, Канчельскис Кубок России не смотрел!
STVA 1
STVA 1
20 июля в 15:39, ред.
канчельскис все больше напоминает бабку )))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 июля в 15:30
А через пять?
Futurista
Futurista
20 июля в 15:30, ред.
Вангачельскис)...
8bnzawpyg62k
8bnzawpyg62k
20 июля в 15:03
Надо Спартаку посрамить старого гундоса
старина
старина
20 июля в 14:58
Еще один местный оракул,именно пан Петржела вообще предрекал,что Зенит никогда не станет чемпионом.
ABir
ABir
20 июля в 14:45
Прогнозам Канчельскиса можно доверять только на 1 год. Дальше даже великие предсказатели ничего не знают.
fefy798fqyn9
fefy798fqyn9
20 июля в 14:43
Жизнь покажет, так ли это
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