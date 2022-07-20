Семак: «Ни о какой бразильской банде в „Зените“ речи быть не может»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о бразильских игроках команды после прихода в клуб Ивана Куарежмы и Густаво Мантуана. В составе петербуржцев числится уже 7 бразильцев.
У нас команда, а не бандитская группировка, ни о какой бразильской банде речи быть не может.
Иван в принципе готов — ему нужно только войти в режим, с Мантуаном ситуация сложнее, непонятно, сколько времени потребуется на его реабилитацию.
В любом случае это очень хорошие футболисты, которые смогут создать необходимую конкуренцию на их позициях.