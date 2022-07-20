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Семак: «Ни о какой бразильской банде в „Зените“ речи быть не может»

20 июля 2022, 10:52

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о бразильских игроках команды после прихода в клуб Ивана Куарежмы и Густаво Мантуана. В составе петербуржцев числится уже 7 бразильцев.

У нас команда, а не бандитская группировка, ни о какой бразильской банде речи быть не может.

Иван в принципе готов — ему нужно только войти в режим, с Мантуаном ситуация сложнее, непонятно, сколько времени потребуется на его реабилитацию.

В любом случае это очень хорошие футболисты, которые смогут создать необходимую конкуренцию на их позициях.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
20 июля в 22:00
Сам Зенит и составит. Вот примется карнавалить по-бразильски, как с Химками, и составит. Манчини с аргентинским танго не справился, теперь посмотрим, как Семак справится с бразильским карнавалом.
pomor45
pomor45
20 июля в 21:52
Банда, не банда, а бразильской спеси уже хватает. Посмотрим, как Семак будет справляться с этими очень хорошими футболистами, которые уже слили 2 очка аутсайдеру.
pomor45
pomor45 ответ ZIBO rock (раскрыть)
20 июля в 21:46
Дурь же, хотя бы потому, что Зенит, часть РПЛ, а часть не может быть больше целого. Если ещё и Первую добавить, то совсем чушь.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
20 июля в 15:03
А где академия Зенита и легендарный вираж?
Знатог
Знатог ответ ZIBO rock (раскрыть)
20 июля в 13:59
Это Иванушки интернешнл.
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
20 июля в 13:51
ОПГ )...Отряд Прикормышей Газпрома?)...
rubinovyi2
rubinovyi2
20 июля в 13:45
?1658313831278
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
20 июля в 13:36
До банды Шахтера еще далеко
memphis
memphis
20 июля в 13:32
Жизнь ничему не учит: сначала набрали аргентинцев и куда это привело? потом бразильцев... А раньше Вираж был против игроков из латинской Америки... А где академии? Где состав, как тот, который брал УЕФА без Халков и Малкомов? Сейчас трансферы лишь ради агентских интриг и продажи футболок списанных полузвезд
альсато
альсато
20 июля в 13:15
да речь (БОРМАНА) была то не о БАНДЕ, а о Бразильской САМБЕ!))))
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
20 июля в 13:11
)
uvansdk3m8wq
uvansdk3m8wq
20 июля в 12:52
sv_1969
sv_1969 ответ ABir (раскрыть)
20 июля в 12:44
на счёт сборной Бразилии поржал
ОПС
ОПС
20 июля в 12:33
Многовато будет.
ABir
ABir
20 июля в 12:21
Половина сборной Бразилии в Зените
sv_1969
sv_1969 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
20 июля в 12:21
Дык можно вспомнить нашествие аргов в Зенит. В любом случае манекен передергивает. Бандой же назвали иносказательно. А вот то что они кучковаться будут это сто %.
Знатог
Знатог ответ Бубнин (раскрыть)
20 июля в 12:20
на ОСВОБОЖДЕНИЕ команды от бразильских оккупантов. Сейчас так принято говорить.
nikoladolgov
nikoladolgov
20 июля в 12:11
А кто спросит этого вегана ?
Да они просто съедят этого Семака .
AlanW 1
AlanW 1
20 июля в 12:08
Через 15-20 лет на матч ветеренов придется целый самолет в Бразилию засылать за "Санкт-Петербургскими Ветеранами".
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 июля в 11:58
Сразу вспоминается Динамо со своими португальцами . Уж если и ленились играть ,так все вместе . Тоже самое может случиться с бразильской диаспорой в Зените . Во всём нужна МЕРА ! Как говорят у врачей : главное не навредить !
ZIBO rock
ZIBO rock
20 июля в 11:49
Да в Зените бразильцев больше чем во всем РПЛ и Первой Лиге вместе взятых! И не важно что их Иванами зовут!)
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
20 июля в 11:38
одна интрига-кто составит конкуренцию Зениту?
Бубнин
Бубнин
20 июля в 11:27
Видно накипело, и Сергей Богданович взял курс на очищение команды от легионеров.
David Young
David Young ответ LOpp (раскрыть)
20 июля в 11:22
)
zooveterinar
zooveterinar
20 июля в 11:21
Бразильцев много в команде,это факт,причем банда!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ LOpp (раскрыть)
20 июля в 11:20
Это Кудрово или Мурино)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Знатог (раскрыть)
20 июля в 11:14, ред.
Речь не о банде, речь о пристрастия бразильцев к карнавалам. Это у них в крови. Серёжа видно малоикниг читает и не слышал об этом.
Знатог
Знатог
20 июля в 11:02
У нас команда, а не бандитская группировка? Одно другому не мешает.
LOpp
LOpp
20 июля в 10:58
ОПГ "Невские фавелы"
Ironigor
Ironigor
20 июля в 10:55, ред.
Раскрой глаза 👀, она уже существует !)
Скоро уже и название клуба надо будет менять,
Сан - Паульский Зенит на Неве !))
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