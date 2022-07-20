Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Оздоев: «Мой приоритет – переход в европейский клуб»

20 июля 2022, 08:41

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев назвал приоритетный вариант развития карьеры.

Какие агенты хотели на мне заработать? Очень много разных агентов представляются моими представителями и звонят в разные клубы. Говорят, что являются агентами Оздоева и готовы привести меня в клуб, что я готов на что-то пойти… Для меня это странно. Я на такое не смотрю и ни с одним руководителем не говорил напрямую.

Для меня сейчас приоритет на данном этапе – переход в европейский клуб. Есть предложения и разговоры, которые я веду без каких-либо посредников и агентов. Потому что они [клубы] понимают и звонят напрямую, где я уже обсуждаю с ними кое-какие детали сам.

Для меня это нормальные вещи. Но для меня не нормально, когда какие-то агенты звонят от моего имени.

Один позвонит, второй, в один и тот же клуб, а потом мне знакомые из этих команд рассказывают, что 5-7 разных агентов представлялись моими представителями. Я извиняюсь и говорю, что ни одному человеку в России я не давал мандат, чтобы говорили за меня.

Такое происходит и в Турции, когда 500 агентов звонят в разные клубы, и говорят, что могут привезти Оздоева. Было несколько ситуаций, когда руководители команд мне звонили, и говорили, что я готов к ним приехать, по словам какого-то агента, а я никогда этих людей даже не видел.

Ранее сообщалось, что у Оздоева есть предложения от двух клубов РПЛ.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
21 июля в 03:04
Оказывается у многих европейских клубов есть личный телефон Магомеда...)
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 12:49
«Мой приоритет – переход в европейский клуб»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Кузяев также говорил, долго кочевряжился, а в итоге вернулся на поклон в Зенит. А ведь Кузяев игрок то покачественнее будет , но не сгодился никому из приличных клубов. Думаю Оздоева ждет РПЛ и это уже не Зенит, а что то явно пожиже.
Ждем окончания поисков клуба для Магомеда.
Сп62
Сп62
20 июля в 11:50
Тут важно выбрать - футбол или деньги. Каждому своё.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
20 июля в 11:27, ред.
После таких зп, как во всем нам известном клубе, можно, собственно, уже на футбол забить. А в Европе с баблом туго.)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 июля в 10:37
Европа, Европа...потом лет через 5. А вы были в Таити?!
ДАША Д
ДАША Д
20 июля в 10:34
Это просто слова, там столько сколько в России не платят.
альсато
альсато
20 июля в 10:11
если, что...Европа-от Уральских гор до Лиссабона)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 июля в 09:58
Для европы Мага стар, хотя смотря, что понимать под европой, например лихтенштейн.
ballak144
ballak144
20 июля в 09:51
Ухаха, свистун, наверное Мендеш чаще всех за тебя звонит
sv_1969
sv_1969 ответ 112910415 (раскрыть)
20 июля в 09:20
Особенно такой как Оздоев)))
Gahi
Gahi
20 июля в 09:15
Кругом одни агенты, как коршуны готовы налететь и урвать свой куш.
112910415
112910415
20 июля в 09:06
очень трудно быть звездой, очень
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 09:04
Цели выбрал правильные
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
20 июля в 09:00
Ну и хорошо.
zws6dckhyty7
zws6dckhyty7
20 июля в 08:49
а не поздно уже в Европу?..
ZIBO rock
ZIBO rock
20 июля в 08:47
У Дзюбы тоже такой приоритет!)
jcnzukbsma9j
jcnzukbsma9j
20 июля в 08:47
Закусывать надо!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 