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Радченко: «Вряд ли Оздоев сможет уехать в сильные европейские чемпионаты»

20 июля 2022, 13:54

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал слова экс-хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева, который ранее заявил, что его приоритет — выступление за европейский клуб.

Оздоев очень неплохо играл за «Зенит», был игроком основного состава. К сожалению, те травмы, которые у него были, не дали в последний год набрать те кондиции, в которых он был раньше. Магомед был игроком сборной.

Понятно, что вряд ли он может уехать в какие-нибудь сильные европейские страны, чемпионаты. Попробовать себя на европейском уровне… Пусть это будет даже первый дивизион. Почему бы и нет? Нужно попробовать вкус европейского футбола. Это вызов. Если такие предложения есть, нужно пожелать Магомеду удачи.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 15:29
Топ чемпионаты исключенияе, это точно
амурец
амурец
20 июля в 14:58
Он прав
ДСА
ДСА
20 июля в 14:58
Самый верх - это Бельгия.
Ironigor
Ironigor
20 июля в 14:20, ред.
Радченко: «Вряд ли Оздоев сможет уехать в сильные европейские чемпионаты».

Я думаю что Магомеду лучше всего нужно попробовать себя в клубах из ОАЭ или Турецком чемпионате.

Он как футболист очень специфический и своеобразный, со своим менталитетом, который часто его подводил .

Но в нём есть очень большое желание работать на поле. Он может полностью отдаваться игре. И это тоже ему мешает, он порой не видит что вокруг него происходит, как и где лучше отдать пас, а не бежать на прополую к своей цели.

Ему просто нужна такая команда и такой тренер который сможет все эти его качества упорядочить, и внутренний климат в команде который бы подходил под его менталитет. И это скорее всего и есть Чемпионат Турции, в котором собраны много таких игроков.

И, кстати, очень много игроков из европейских чемпионатов которые так и не смогли раскрыться в Европе ввиду своего характера или той же ментальности.

Так что очень даже может быть что Магомед мог бы стать полезен для какого-нибудь клуба из турецкого чемпионата.

Это моё субъективное мнение. Всем Добра !
альсато
альсато
20 июля в 14:18
Магомед находится в той ситуации, когда выбор останется за тем, кто больше заплатит! (и это нормально)
STVA 1
STVA 1
20 июля в 13:58, ред.
В Сан - Марино тоже можно попробовать! Це европа))
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