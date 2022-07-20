Радченко: «Вряд ли Оздоев сможет уехать в сильные европейские чемпионаты».

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал слова экс-хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева, который ранее заявил, что его приоритет — выступление за европейский клуб.
Оздоев очень неплохо играл за «Зенит», был игроком основного состава. К сожалению, те травмы, которые у него были, не дали в последний год набрать те кондиции, в которых он был раньше. Магомед был игроком сборной.
Понятно, что вряд ли он может уехать в какие-нибудь сильные европейские страны, чемпионаты. Попробовать себя на европейском уровне… Пусть это будет даже первый дивизион. Почему бы и нет? Нужно попробовать вкус европейского футбола. Это вызов. Если такие предложения есть, нужно пожелать Магомеду удачи.
Я думаю что Магомеду лучше всего нужно попробовать себя в клубах из ОАЭ или Турецком чемпионате.
Он как футболист очень специфический и своеобразный, со своим менталитетом, который часто его подводил .
Но в нём есть очень большое желание работать на поле. Он может полностью отдаваться игре. И это тоже ему мешает, он порой не видит что вокруг него происходит, как и где лучше отдать пас, а не бежать на прополую к своей цели.
Ему просто нужна такая команда и такой тренер который сможет все эти его качества упорядочить, и внутренний климат в команде который бы подходил под его менталитет. И это скорее всего и есть Чемпионат Турции, в котором собраны много таких игроков.
И, кстати, очень много игроков из европейских чемпионатов которые так и не смогли раскрыться в Европе ввиду своего характера или той же ментальности.
Так что очень даже может быть что Магомед мог бы стать полезен для какого-нибудь клуба из турецкого чемпионата.
Это моё субъективное мнение. Всем Добра !
Я думаю что Магомеду лучше всего нужно попробовать себя в клубах из ОАЭ или Турецком чемпионате.
Он как футболист очень специфический и своеобразный, со своим менталитетом, который часто его подводил .
Но в нём есть очень большое желание работать на поле. Он может полностью отдаваться игре. И это тоже ему мешает, он порой не видит что вокруг него происходит, как и где лучше отдать пас, а не бежать на прополую к своей цели.
Ему просто нужна такая команда и такой тренер который сможет все эти его качества упорядочить, и внутренний климат в команде который бы подходил под его менталитет. И это скорее всего и есть Чемпионат Турции, в котором собраны много таких игроков.
И, кстати, очень много игроков из европейских чемпионатов которые так и не смогли раскрыться в Европе ввиду своего характера или той же ментальности.
Так что очень даже может быть что Магомед мог бы стать полезен для какого-нибудь клуба из турецкого чемпионата.
Это моё субъективное мнение. Всем Добра !