Радченко: «Вряд ли Оздоев сможет уехать в сильные европейские чемпионаты».

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20 июля 2022, 13:54

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал слова экс-хавбека «Зенита» , который ранее заявил, что его приоритет — выступление за европейский клуб.

Оздоев очень неплохо играл за «Зенит», был игроком основного состава. К сожалению, те травмы, которые у него были, не дали в последний год набрать те кондиции, в которых он был раньше. Магомед был игроком сборной.