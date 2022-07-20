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Лебеденко: «„Торпедо“ постарается быть как можно выше в таблице РПЛ»

20 июля 2022, 08:53

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко оценил перспективы команды в РПЛ после поражения от «Сочи» (1:3) в 1-м туре.

По одному туру тяжело судить. Один матч с «Сочи» — не показатель. Но уверен, что вся команда, все ребята хотят биться в каждом матче и доказывать, что соответствуют уровню РПЛ. Будем стараться закрепиться, быть как можно выше в таблице. Будем идти от тура к туру, набирать очки, набирать кондиции, забивать голы — задача у нас такая.

Чувствуется ли, что у остальных игроков пока дрожат коленки? Я бы не сказал, что прямо коленки дрожат… Но определенная робость имеется, и это абсолютно нормально. Кто-то много лет мечтал об этом — выступать в Премьер-лиге. И вот пришел этот момент, предоставился такой шанс. Чуть надо перестроиться. Но ребята по ходу матча с «Сочи» поняли, что в этом турнире можно играть. И даже нужно играть, доказывать, что соответствуешь этому уровню.

За что может бороться нынешнее «Торпедо»? Я надеюсь, что мы будем ближе к середине таблицы. Во всяком случае, постараемся добиться этого. Если изначально ставить себе задачу бороться только за выживание, то это как-то несерьезно. Поэтому надо ставить задачи выше. Надеюсь, первые туров 10 дадут какую-то пищу для размышлений, понимание, на что мы способны.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
20 июля в 10:32
Самый лучший удел Торпедо - борьба за 14-е место.
gx34d235x5cu
gx34d235x5cu
20 июля в 10:25
да это как получится, сейчас рано загадывать...
stanichnik
stanichnik
20 июля в 10:22
Для начала надо закрепиться в РПЛ.
6adbtrxyjdc6
6adbtrxyjdc6
20 июля в 10:02
После первой игры мало на это похоже.
drug01
drug01
20 июля в 09:44
Надо выполнить программу минимум
Carl Lewis
Carl Lewis
20 июля в 08:55
Пусть попробует.
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