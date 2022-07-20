Колосков: «Каким боком медийные команды в Кубке России? Я не понимаю»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков скептически относится к идее участия команд блогеров в Кубке России.
Идиотизмом нельзя назвать, но плохая идея. Нельзя смешивать всё в одну кучу в угоду каким-то непонятным идеям и стремлению некоторых людей прославить себя. Медийные команды должны заниматься своей темой.
Кубок России — одно из старейших соревнований. Слава богу, что к нему сейчас возвращается интерес. Два полуфинала и финал — просто украшение. Каким боком медийные команды в Кубке России? Я не понимаю. Нельзя мешать профессиональный футбол и футбол по интересам.
С другой стороны, и действительно, а почему бы и не попробовать? Про перечисленных-то выше 95% любителей футбола и не слышали, а тут довольно известные (наверное) фрики... Может кто-то за КУбком и до группового этапа последит - хоть какой-то плюс.
С другой стороны, и действительно, а почему бы и не попробовать? Про перечисленных-то выше 95% любителей футбола и не слышали, а тут довольно известные (наверное) фрики... Может кто-то за КУбком и до группового этапа последит - хоть какой-то плюс.