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Колосков: «Каким боком медийные команды в Кубке России? Я не понимаю»

20 июля 2022, 00:31

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков скептически относится к идее участия команд блогеров в Кубке России.

Идиотизмом нельзя назвать, но плохая идея. Нельзя смешивать всё в одну кучу в угоду каким-то непонятным идеям и стремлению некоторых людей прославить себя. Медийные команды должны заниматься своей темой.

Кубок России — одно из старейших соревнований. Слава богу, что к нему сейчас возвращается интерес. Два полуфинала и финал — просто украшение. Каким боком медийные команды в Кубке России? Я не понимаю. Нельзя мешать профессиональный футбол и футбол по интересам.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
20 июля в 11:56
Если это интересно зрителям, то, почему бы нет?
альсато
альсато
20 июля в 10:55
Ну значит так!...Если это КУБОК РОССИИ, а не чемп.РПЛ, Первой лиги или ФНЛ (1,2,3).. ТО МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ ВСЕ-КТО ПОДАЛ ЗАЯВКУ! (от команд выигравших кубок своих регионов)
112910415
112910415
20 июля в 09:13
а новые времена требуют новых решений !
hjlzuf
hjlzuf
20 июля в 08:10
Это уже не футбол будет, а какое то шоу, шапито.
SHMEL258
SHMEL258
20 июля в 07:59
Согласен с Колосковым, не нужно превращать турнир в фарс.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 07:47
Интересно , что из этого получится???
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
20 июля в 07:23
кубок по сложившейся традиции опять возьмет Спартак
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 июля в 06:08
А я считаю наоборот, а вдруг выиграют Кубок, чтобы опозорить ногомячистов.
Igo0rek
Igo0rek
20 июля в 06:05
Медийные команды собирают на трансляциях аудиторию больше, чем некоторые клубы РПЛ. И участие медийных команд с самых ранних стадий, даст кубку России хоть какие-то просмотры. Потому что Кубок России абсолютно никому не интересен, если там не играют топовые команды.

А таким консерваторам как Колосков, точно не место в футболе.
bk73wuusyxx7
bk73wuusyxx7
20 июля в 05:33
Вали все до кучи, потом разберем...
sv_1969
sv_1969
20 июля в 05:24
Иванович решил погреться на горячей теме
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 июля в 05:05
Нет уж. Мухи, это мухи. Котлеты, это котлеты. Дурдом с дуремарами, если пробьют эту тему. КББ говорил, что в период санкций, в росфутболе, есть уникальный шанс в 3-4 года организовать работу для роста нашего футбола, чтобы потом не отстать ещё больше от европейского. Смотришь на весь этот цирк и понимаешь, что этот рост никому не нужен. И мечта так и останется мечтой, как сказал Бекиевич, в своем интервью в конце. Деньги, деньги. Лоббируют только свои интересы. Пиво, вино, медийные команды... На остальное начхать.
s2h7qr8bpd2j
s2h7qr8bpd2j
20 июля в 04:46
Не твоё собачье дело
Ironigor
Ironigor
20 июля в 02:12
Цирк 🎪 Шапито в российском футболе продолжается !)
Capral
Capral
20 июля в 00:56
Полностью согласен с Колосковым. Однако, справедливости ради надо признать, что в разное время, в советской футбольной, волейбольной, хоккейной истории, учавствовали, даже любительские команды колхозов и совхозов. Да да, было и такое. Сейчас, это кажется смехотворным, но это было....
протон
протон
20 июля в 00:41
У медийных команд есть вполне легальный способ принять участие в Кубке - добиться этого права через турниры любительских команд. Год назад в Кубке играли "СтавропольАгроСоюз" - чемпион Ставропольского края и 2-е место в Третьем дивизионе, ФК Ядро из Питера - тоже Третий дивизион и "Ильпар" - чемпион Пермского края и тоже Третий дивизион.

С другой стороны, и действительно, а почему бы и не попробовать? Про перечисленных-то выше 95% любителей футбола и не слышали, а тут довольно известные (наверное) фрики... Может кто-то за КУбком и до группового этапа последит - хоть какой-то плюс.
Гость
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