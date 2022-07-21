Дркушич: «„Сочи“ может конкурировать и бороться с кем угодно»

Защитник «Сочи» порассуждал о своих планах на сезон.

Если мне позвонят из «Зенита» и скажут, что хотят меня приобрести? Сейчас мне тяжело на него ответить. Конечно, «Зенит» — это большой клуб для России, думаю, каждый хотел бы поиграть там. Кто знает, может, окажусь там когда-нибудь, но сейчас я сосредоточен полностью на «Сочи». Я счастлив здесь.

Реально ли конкурировать с «Зенитом»? Думаю, что «Сочи» может конкурировать и бороться с кем угодно. У нас потрясающая команда, квалифицированные футболисты. Как я уже говорил, в футболе возможно все. Главное — не останавливаться и продолжать усердно работать.