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Дркушич: «„Сочи“ может конкурировать и бороться с кем угодно»

21 июля 2022, 12:39

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич порассуждал о своих планах на сезон.

Если мне позвонят из «Зенита» и скажут, что хотят меня приобрести? Сейчас мне тяжело на него ответить. Конечно, «Зенит» — это большой клуб для России, думаю, каждый хотел бы поиграть там. Кто знает, может, окажусь там когда-нибудь, но сейчас я сосредоточен полностью на «Сочи». Я счастлив здесь.

Реально ли конкурировать с «Зенитом»? Думаю, что «Сочи» может конкурировать и бороться с кем угодно. У нас потрясающая команда, квалифицированные футболисты. Как я уже говорил, в футболе возможно все. Главное — не останавливаться и продолжать усердно работать.

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альсато
альсато ответ Союзник противников (раскрыть)
21 июля в 15:02
кто про что,а Ты -про БАНЮ!))))
Союзник противников
Союзник противников
21 июля в 13:44
Тепло ,светло,сытно,и баб хватает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 июля в 13:27
Ха-ха) Так ненавязчиво намекнул, что будет рад предложению от "Зенита"))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 13:26
"Сочи" 2021/2022 и "Сочи" 2022/2023 - две небольшие разницы.....
А вот насколько небольшие - увидим...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 12:45
Это так и есть...
Гость
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