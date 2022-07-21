Гайич: «Уверен, ЦСКА может претендовать на золото».

Футболист ЦСКА считает, что «армейцы» могут побороться за титул чемпиона РПЛ .

За время своей карьеры я понял, что единство в команде — важнейший компонент. Разумеется, нам нужны сильные исполнители, чтобы претендовать на самые высокие места. У нас есть хорошая молодежь. Если достигнем взаимопонимания, сможем бороться за чемпионство. 30 матчей, которые у нас есть – это не спринт, а марафон. Важно показывать достойный результат на постоянной основе. Футболисты должны биться друг за друга – мы готовы к этому. Уверен, ЦСКА может претендовать на золото.