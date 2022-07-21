Гайич: «Уверен, ЦСКА может претендовать на золото».

Футболист ЦСКА Милан Гайич считает, что «армейцы» могут побороться за титул чемпиона РПЛ.
За время своей карьеры я понял, что единство в команде — важнейший компонент. Разумеется, нам нужны сильные исполнители, чтобы претендовать на самые высокие места. У нас есть хорошая молодежь. Если достигнем взаимопонимания, сможем бороться за чемпионство. 30 матчей, которые у нас есть – это не спринт, а марафон. Важно показывать достойный результат на постоянной основе. Футболисты должны биться друг за друга – мы готовы к этому. Уверен, ЦСКА может претендовать на золото.
Конкурировать с «Зенитом» невозможно? Нет ничего невозможного! Мы никогда не знаем, каким станет будущее. «Зенит» фаворит на бумаге. Результаты и четыре чемпионства подряд дают им преимущество. Однако новый сезон сопряжен со многими тонкостями. В лиге 16 клубов: мы можем быть сегодня первыми, а завтра последними. Но в ЦСКА футболисты уверены в своих силах. Наша главная задача — быть в тройке лидеров.
Бережней относитесь к голевым моментам, забивайте и не пропускайте в каждой игре. Вот путь к победам.
Бережней относитесь к голевым моментам, забивайте и не пропускайте в каждой игре. Вот путь к победам.
Тот момент когда услышал слова Гайича!)
Тот момент когда услышал слова Гайича!)
На которой написано "Зенит-Фаворит"...
На которой написано "Зенит-Фаворит"...