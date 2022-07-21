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Гайич: «Уверен, ЦСКА может претендовать на золото»

21 июля 2022, 12:57

Футболист ЦСКА Милан Гайич считает, что «армейцы» могут побороться за титул чемпиона РПЛ.

За время своей карьеры я понял, что единство в команде — важнейший компонент. Разумеется, нам нужны сильные исполнители, чтобы претендовать на самые высокие места. У нас есть хорошая молодежь. Если достигнем взаимопонимания, сможем бороться за чемпионство. 30 матчей, которые у нас есть – это не спринт, а марафон. Важно показывать достойный результат на постоянной основе. Футболисты должны биться друг за друга – мы готовы к этому. Уверен, ЦСКА может претендовать на золото.

Конкурировать с «Зенитом» невозможно? Нет ничего невозможного! Мы никогда не знаем, каким станет будущее. «Зенит» фаворит на бумаге. Результаты и четыре чемпионства подряд дают им преимущество. Однако новый сезон сопряжен со многими тонкостями. В лиге 16 клубов: мы можем быть сегодня первыми, а завтра последними. Но в ЦСКА футболисты уверены в своих силах. Наша главная задача — быть в тройке лидеров.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 июля в 17:34
возможны некоторые варианты
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 16:53
Борьба за второе место будет жестокая.
протон
протон ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
21 июля в 16:44
Как показывает пример Сочи, в топ-3 можно залететь со слабым составом, в котором есть несколько сильных игроков и хороший тренер. Самое главное - чтобы в клубе не было бардака и был ± стабильный набор очков. ЦСКА вполне это сделать по силам. Вопрос - начнёт ли команду лихорадить, как весной, после стартового отрезка.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
21 июля в 16:36
Время покажет кто будет чемпионом.
Бережней относитесь к голевым моментам, забивайте и не пропускайте в каждой игре. Вот путь к победам.
VeniaminS
VeniaminS
21 июля в 16:13
Хотелось бы видеть на первом месте.
альсато
альсато
21 июля в 14:41
ТАК ВЫПЬЕМ ЖЕ, ЗА ТО, ЧТОБ НАШИ ЖЕЛАНИЯ-СОВПАДАЛИ С НАШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ!))))))
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
21 июля в 14:22
Все возможно и всегда, но не сейчас.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 июля в 14:21
Всегда один из притендентов
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
21 июля в 14:20
Милану надо объяснить.
ghrpj9xmc6nw
ghrpj9xmc6nw
21 июля в 13:51
Даже спартак может, но не станет.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
21 июля в 13:47
претендовать может даже Факел, но в РПЛ есть газпромовская игрушка.
rxzg5e9g7dax
rxzg5e9g7dax
21 июля в 13:41
Всё возможно.
Союзник противников
Союзник противников
21 июля в 13:40
...а также на золото инков,скифов и партии "Единая Россия".
nikoladolgov
nikoladolgov
21 июля в 13:39
Сейчас любой клуб может стать чемпионом РПЛ.
Ironigor
Ironigor
21 июля в 13:39, ред.
Гайич: «Уверен, ЦСКА может претендовать на золото».

Тот момент когда услышал слова Гайича!)
sv_1969
sv_1969
21 июля в 13:35
Время покажет
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
21 июля в 13:34
Ну если не будете транжирить моменты как в первом матче - вполне возможно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 июля в 13:27
Милану надо объяснить, что мы не спартачи а великий ЦСКА и такие прогнозы не делаем а то засмеют нас как спартачей.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 13:22
Не успел приехать а ему сразу бумагу под нос....
На которой написано "Зенит-Фаворит"...
Шуnя771
Шуnя771
21 июля в 13:07
Все претендуют, но возьмет Зенит!))
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