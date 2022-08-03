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В «Оренбурге» не хотят введения платного обращения клубов в ЭСК РФС

сегодня, 12:00

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин считает излишней меру платного обращения клубов в ЭСК РФС.

Брать деньги с клубов за обращение в ЭСК — это какой-то абсурд. Равносильно тому, что если ты идёшь в гражданский суд, то должен заплатить судье, чтобы он рассмотрел твоё дело. Это неправильно: надо изучить документы, понять, чем аргументировали возможное решение ввести плату за обращение.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:19, ред.
Явно что все клубы будут против.
Но то что ЭСК становится в открытое коммерческое недоразумение, это точно.
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