Семак: «Проблема — отсутствие результата, а не количество бразильцев»

Наставник «Зенита» отреагировал на факт, что в команде выступает большое количество легионеров.

Проблема для такого клуба, как «Зенит», — это отсутствие результата, а не количество бразильцев. Наша общая задача — его добиваться. Понятно, что при этом болельщики ждут и красивого футбола. И нам, конечно, есть над чем работать в данном направлении.

У каждого клуба своя стратегия. Кто-то вынужден или желает делать ставку на воспитание и прогресс подрастающего поколения. А кто-то нацелен на титулы, что не исключает введения в состав молодых, но не отменяет основной ставки на тех, кто сильнее и конкурентоспособнее на сегодняшний день. Вы думаете, что из-за временной изоляции юные россияне вот так в одночасье сделают скачок и станут звездами? Было бы прекрасно — но наивно в подобное верить. Другое дело, что надо еще больше сил и средств вкладывать в детско-юношеский футбол, вот здесь спорить бессмысленно!