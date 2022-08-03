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Семак: «Проблема — отсутствие результата, а не количество бразильцев»

сегодня, 09:17

Наставник «Зенита» Сергей Семак отреагировал на факт, что в команде выступает большое количество легионеров.

Проблема для такого клуба, как «Зенит», — это отсутствие результата, а не количество бразильцев. Наша общая задача — его добиваться. Понятно, что при этом болельщики ждут и красивого футбола. И нам, конечно, есть над чем работать в данном направлении.

У каждого клуба своя стратегия. Кто-то вынужден или желает делать ставку на воспитание и прогресс подрастающего поколения. А кто-то нацелен на титулы, что не исключает введения в состав молодых, но не отменяет основной ставки на тех, кто сильнее и конкурентоспособнее на сегодняшний день. Вы думаете, что из-за временной изоляции юные россияне вот так в одночасье сделают скачок и станут звездами? Было бы прекрасно — но наивно в подобное верить. Другое дело, что надо еще больше сил и средств вкладывать в детско-юношеский футбол, вот здесь спорить бессмысленно!

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:09
Все верно. Главное, чтобы результат был.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 10:04
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sv_1969
sv_1969 ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 09:36
Манекен этого не понимает или дуркует!
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 09:29
Для этого поколения футболистов изоляция будет постоянной
memphis
memphis
сегодня в 09:27
А зачем прогрессировать пацанам, если их потолок будет аренда в Оренбург или вовсе лучшую лигу мира, а на их место возьмут ноунейма из Бразилии за 20-30 мультов, чтоб попилить валюту...
cjtjtrwd8a4g
cjtjtrwd8a4g
сегодня в 09:20
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Гость
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