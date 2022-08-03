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Семак: «„Спартак“ — мой уважаемый и давний оппонент, но никак не враг»

сегодня, 09:17

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к «Спартаку».

«Спартак» — принципиальный соперник для «Зенита» и наших болельщиков. Ну, а для меня лично получается, что он принципиален вдвойне, ведь я выступал еще и за ЦСКА.

Подчеркну: мой уважаемый и давний оппонент, но никак не враг. Это совершенно разные вещи! Борьба на поле — это одно, а общение за его пределами — совсем другое. И мне понравилось, что накануне Суперкубка на старом добром «Петровском» состоялась встреча ветеранов и легенд двух команд, это прекрасная инициатива!

Рад, что довелось обняться и немного пообщаться с Олегом Ивановичем Романцевым, которого очень уважаю как специалиста и человека. У меня хорошие отношения со многими экс-спартаковцами, и я, конечно, присоединяюсь к тем, кто скорбит об уходе из жизни Георгия Ярцева — он только что сидел у кромки поля «Петровского» вместе с Романцевым...

Если же говорить о нашей беспроигрышной серии со «Спартаком», то она приятна, но не более того. Каждый матч — отдельная история. И следующая встреча — уже новая глава.

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k7jahgbrvxr2
k7jahgbrvxr2
сегодня в 09:21
Это правильно
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