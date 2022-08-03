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Бородюк рассказал о целях «Торпедо» на сезон

сегодня, 08:55

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал о целях команды на сезон.

Что касается планов на этот сезон, любая команда, которая выходит в РПЛ, не будет сразу заоблачные цели ставить. Для нас главное — закрепиться. И дальше работать в плане развития футбольного клуба «Торпедо», чтобы мы остались в РПЛ на долгие годы. Такие цели и задачи. Если мы будем выглядеть как сегодня, достойно и уверенно, бороться на каждом участке поля, то у нас для этого все есть. Но это нужно делать в каждом матче.

В прошлом туре москвичи сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

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