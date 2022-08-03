Президент «Урала»: «Неправильно брать деньги с клубов за обращение в ЭСК»

Президент «Урала» Григорий Иванов скептически относится к идее платного обращения клубов в ЭСК РФС .

Я считаю, что неправильно брать деньги с клубов за обращение в ЭСК. Почему за то, чтобы нам объяснили решение судьи, мы должны платить? Мы обращались в ЭСК после матча с «Краснодаром» по поводу двух моментов с пенальти. Обратились, чтобы нам объяснили, почему были приняты именно такие решения, чтобы в следующий раз наши игроки знали — так играть нельзя. 50 тысяч рублей за обращение? Десять обращений — это уже полмиллиона. Моё мнение, что вводить плату за обращение нельзя.