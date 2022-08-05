Кавазашвили: «Кокорин либо завершит карьеру, либо доиграет на затворках»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слова экс-наставника «красно-белых» Массимо Карреры, который сравнил форварда «Фиорентины» Александра Кокорина с Марио Балотелли.
Балотелли совсем другого типа игрок – талантливее, Марио – рослый, мощный и пробивной футболист. А наш Саша – скоростной, легкий. Их сравнивать нельзя, но если Массимо так сказал, то это значит, что он влюблен в Кокорина, и очень сожалеет, что Александр не раскрылся до конца. Очень порядочно поступает Каррера и хватит нашего футболиста, который мог бы стать великим, но обстоятельства его довели до того, что он нарушал режим, как и Балотелли, поэтому Массимо и сравнил их.
Что ждет Кокорина в будущем? Никакого будущего у него нет. Думаю, что он либо завершит карьеру, либо доиграет на затворках. Может быть, в РПЛ, а потом в даже в Первой Лиге.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1324753/kokorin-aleksandr-fiorentina 05.08.2022
Анзору не наливайте больше!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1324753/kokorin-aleksandr-fiorentina 05.08.2022
Анзору не наливайте больше!