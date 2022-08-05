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Циннбауэр: «У Бека Бека появилось желание вернуться домой»

сегодня, 11:14

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр выказался о переходе полузащитника Алексиса Бека Бека в «Ниццу».

Как главному тренеру, любая потеря игрока не придаёт оптимизма. Мы чувствовали, что у Бека-Бека появилось желание вернуться домой. Он был важным игроком «Локомотива», хорошо влился в систему. Но, видя его желание, клубом было принято такое решение. Сейчас нам нужно думать о предстоящей игре с «Краснодаром», поэтому о Бека Бека больше говорить не хотелось бы.

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Все комментарии
Олег Кузнецов 1
Олег Кузнецов 1
сегодня в 12:42
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112910415
112910415
сегодня в 12:16
утюг забыл выключить
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:13
Ни о нем
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:04
Конечно это потеря для Локо, но в нынешней ситуации, когда клубы теряют футболистов вообще бесплатно без всяких компенсации ("спасибо" ФИФА за этот преступное решение), переход Бека Бека за деньги выглядит более чем приемлемым.
Вообще экстремальные ситуации всегда показывают сущность человека и лично у меня не будет никогда уважение к тем кто сбежал из наших клубов. Клубам тоже надо не жалеть таких как Ларссон или Варела, ну про Крыховяка даже не говорю.
А к тем кто остался или с достоинством ушёл, но за деньги только уважение и удачи в дальнейшем!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:27
Ушел и ушел и пусть играет там
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:15
Ница в разы сильнее Локо,вот он и ушёл!
Гость
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