Циннбауэр: «У Бека Бека появилось желание вернуться домой»

Главный тренер «Локомотива» выказался о переходе полузащитника в «Ниццу».

Как главному тренеру, любая потеря игрока не придаёт оптимизма. Мы чувствовали, что у Бека-Бека появилось желание вернуться домой. Он был важным игроком «Локомотива», хорошо влился в систему. Но, видя его желание, клубом было принято такое решение. Сейчас нам нужно думать о предстоящей игре с «Краснодаром», поэтому о Бека Бека больше говорить не хотелось бы.