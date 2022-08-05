Циннбауэр: «У Бека Бека появилось желание вернуться домой»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр выказался о переходе полузащитника Алексиса Бека Бека в «Ниццу».
Как главному тренеру, любая потеря игрока не придаёт оптимизма. Мы чувствовали, что у Бека-Бека появилось желание вернуться домой. Он был важным игроком «Локомотива», хорошо влился в систему. Но, видя его желание, клубом было принято такое решение. Сейчас нам нужно думать о предстоящей игре с «Краснодаром», поэтому о Бека Бека больше говорить не хотелось бы.
Вообще экстремальные ситуации всегда показывают сущность человека и лично у меня не будет никогда уважение к тем кто сбежал из наших клубов. Клубам тоже надо не жалеть таких как Ларссон или Варела, ну про Крыховяка даже не говорю.
А к тем кто остался или с достоинством ушёл, но за деньги только уважение и удачи в дальнейшем!!!
Вообще экстремальные ситуации всегда показывают сущность человека и лично у меня не будет никогда уважение к тем кто сбежал из наших клубов. Клубам тоже надо не жалеть таких как Ларссон или Варела, ну про Крыховяка даже не говорю.
А к тем кто остался или с достоинством ушёл, но за деньги только уважение и удачи в дальнейшем!!!