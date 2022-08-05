Маслов: «К оптимальным кондициям еще не вернулся»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1). Маслов сыграл впервые после 447 дней восстановления от травмы.
Никаких особо эмоций в матче с «Оренбургом» не испытал, было странно. Присутствовало легкое непонимание, что происходит, но не в плане мандража, а как будто паузы не было. Когда сказали выходить на поле, ничего не почувствовал даже. К оптимальным кондициям еще не вернулся, но могу нормально ходить, двигаться, это уже хорошо.
После матча было много поздравлений, в особенности от медицинского штаба. Все были в приятных эмоциях, что я вернулся после столь долгого перерыва.
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