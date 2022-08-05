Маслов: «К оптимальным кондициям еще не вернулся»

Защитник «Спартака» высказался о матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1). Маслов сыграл впервые после 447 дней восстановления от травмы.

Никаких особо эмоций в матче с «Оренбургом» не испытал, было странно. Присутствовало легкое непонимание, что происходит, но не в плане мандража, а как будто паузы не было. Когда сказали выходить на поле, ничего не почувствовал даже. К оптимальным кондициям еще не вернулся, но могу нормально ходить, двигаться, это уже хорошо.

После матча было много поздравлений, в особенности от медицинского штаба. Все были в приятных эмоциях, что я вернулся после столь долгого перерыва.