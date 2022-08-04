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Булатов — о работе Абаскаля: «Глобальные выводы делать рано»

сегодня, 22:01

Экс-наставник «Спартака-2» Виктор Булатов оценил работу Гильермо Абаскаля в московском клубе.

Глобальные выводы делать рано. В трех турах «Спартак» играл не с самыми сильными соперниками, не с прямыми конкурентами за призовые места. С осторожностью можно сказать, что Абаскаль не испортил картину, хуже не стало. Команда старается играть в атаку, физическое состояние игроков пока что неплохое. За два последних матча было забито восемь мячей, проснулся Промес. Но еще раз повторюсь, после трех матчей рано делать выводы.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 22:48
Рано судить о его квалификации.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:36
Надо сыграть матчей 8-10, тогда может быть и начнёт поясняться, что за фрукт этот рыжий испанец.
f7kz8y75mb8r
f7kz8y75mb8r
сегодня в 22:26
Америку не открыл
ap2hsa86t48k
ap2hsa86t48k
сегодня в 22:05
Конечно, какие могут быть выводы...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:05
Оценки ему рано давать, это точно
Гость
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