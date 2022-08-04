Булатов — о работе Абаскаля: «Глобальные выводы делать рано»

Экс-наставник «Спартака-2» оценил работу в московском клубе.

Глобальные выводы делать рано. В трех турах «Спартак» играл не с самыми сильными соперниками, не с прямыми конкурентами за призовые места. С осторожностью можно сказать, что Абаскаль не испортил картину, хуже не стало. Команда старается играть в атаку, физическое состояние игроков пока что неплохое. За два последних матча было забито восемь мячей, проснулся Промес. Но еще раз повторюсь, после трех матчей рано делать выводы.