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«„Зениту“ будет тяжело в Грозном». Радченко — о матче с «Ахматом»

сегодня, 12:34
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 20:00 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата».

Я так понимаю, что у «Ахмата» не будет Талалаева на скамейке в этом матче, считаю, что это плюс для «Зенита». Андрей Викторович словно двенадцатый игрок, всегда гонящий свою команду вперед. В последних играх «Ахмат» мне не очень понравился, так как они не могут одинаково сыграть два тайма, есть провалы. Посмотрим, как грозненцы подготовятся именно к этому матчу. Думаю, что «Зениту» будет тяжело в Грозном, там всегда непросто играть. При своих трибунах «Ахмат» играет очень эффективно и с максимальной самоотдачей. Все будет зависеть еще от настроя самого «Зенита». Нельзя, чтобы повторилась история, как в матче против «Химок».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:41
Зениту всегда тяжело играть в Грозном... Дмитрий дипломатично умолчал о главной проблеме для гостей в Грозном - судейство. Конечно хозяев после череды безобразий несколько одëрнули, судя по всему на самом верху, но всё равно в подавляющем большинстве спорные эпизоды в матче судьи трактуют в пользу хозяев, перестраховываются...

Ну а так что, думаю, что нас ждет упорной игры. Не думаю, что будет такой же крупный счет, как был у команды в играх с Локо, Крыльями и со Спартаком. Все-таки те матчи были дома, в Питере, а в Грозном всегда тяжелее, особенно на фоне жары.
Олег Кузнецов 1
Олег Кузнецов 1
сегодня в 12:41
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:36, ред.
Конечно тяжело... Удачи Азмату
Гость
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