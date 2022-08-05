«„Зениту“ будет тяжело в Грозном». Радченко — о матче с «Ахматом»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата».
Я так понимаю, что у «Ахмата» не будет Талалаева на скамейке в этом матче, считаю, что это плюс для «Зенита». Андрей Викторович словно двенадцатый игрок, всегда гонящий свою команду вперед. В последних играх «Ахмат» мне не очень понравился, так как они не могут одинаково сыграть два тайма, есть провалы. Посмотрим, как грозненцы подготовятся именно к этому матчу. Думаю, что «Зениту» будет тяжело в Грозном, там всегда непросто играть. При своих трибунах «Ахмат» играет очень эффективно и с максимальной самоотдачей. Все будет зависеть еще от настроя самого «Зенита». Нельзя, чтобы повторилась история, как в матче против «Химок».
Ну а так что, думаю, что нас ждет упорной игры. Не думаю, что будет такой же крупный счет, как был у команды в играх с Локо, Крыльями и со Спартаком. Все-таки те матчи были дома, в Питере, а в Грозном всегда тяжелее, особенно на фоне жары.
Ну а так что, думаю, что нас ждет упорной игры. Не думаю, что будет такой же крупный счет, как был у команды в играх с Локо, Крыльями и со Спартаком. Все-таки те матчи были дома, в Питере, а в Грозном всегда тяжелее, особенно на фоне жары.
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