«„Зениту“ будет тяжело в Грозном». Радченко — о матче с «Ахматом»

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата».

Я так понимаю, что у «Ахмата» не будет Талалаева на скамейке в этом матче, считаю, что это плюс для «Зенита». Андрей Викторович словно двенадцатый игрок, всегда гонящий свою команду вперед. В последних играх «Ахмат» мне не очень понравился, так как они не могут одинаково сыграть два тайма, есть провалы. Посмотрим, как грозненцы подготовятся именно к этому матчу. Думаю, что «Зениту» будет тяжело в Грозном, там всегда непросто играть. При своих трибунах «Ахмат» играет очень эффективно и с максимальной самоотдачей. Все будет зависеть еще от настроя самого «Зенита». Нельзя, чтобы повторилась история, как в матче против «Химок».