Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Баженов: «„Спартак“ очень хорошо начал новый сезон в РПЛ»

сегодня, 15:41
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 15:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Урала».

«Спартак» сейчас на ходу, да, и «красно-белые» фавориты в этом матче. Но мне кажется, что не стоит недооценивать «Урал», они сейчас загнаны в угол, а это всегда опасно. Они ведь неплохая команда, там есть организация игры, но всегда чего-то не хватает им. В этом матче «Урал» будет биться. «Спартаку» будет очень тяжело в Екатеринбурге.

«Спартак» на данный момент обыграл тех, кого и должен был. В целом команда очень хорошо начала этот сезон. Посмотрим, что будет дальше. Если они легко обыграют «Урал», то я сниму шляпу перед Абаскалем.

Все новости
«„Зениту“ будет тяжело в Грозном». Радченко — о матче с «Ахматом»
Сегодня, 12:34
Маслов: «К оптимальным кондициям ещё не вернулся»
Сегодня, 11:27
Циннбауэр: «У Бека Бека появилось желание вернуться домой»
Сегодня, 11:14
Колыванов: «Мостовой всегда говорит правильные вещи»
Вчера, 22:50
Булатов — о работе Абаскаля: «Глобальные выводы делать рано»
Вчера, 22:01
Каррера: «Кокорин слишком быстро перестал развиваться»
Вчера, 21:17
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:44
Посмотрим как на весь сезон будет эта бравада .
shlomo
shlomo
сегодня в 15:43
Сглазит Никита, как пить дать сглазит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 