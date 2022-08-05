Баженов: «„Спартак“ очень хорошо начал новый сезон в РПЛ»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Урала».

«Спартак» сейчас на ходу, да, и «красно-белые» фавориты в этом матче. Но мне кажется, что не стоит недооценивать «Урал», они сейчас загнаны в угол, а это всегда опасно. Они ведь неплохая команда, там есть организация игры, но всегда чего-то не хватает им. В этом матче «Урал» будет биться. «Спартаку» будет очень тяжело в Екатеринбурге.

«Спартак» на данный момент обыграл тех, кого и должен был. В целом команда очень хорошо начала этот сезон. Посмотрим, что будет дальше. Если они легко обыграют «Урал», то я сниму шляпу перед Абаскалем.