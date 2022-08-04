Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Колыванов: «Мостовой всегда говорит правильные вещи»

сегодня, 22:50

Бывший форвард «Динамо» Игорь Колыванов отреагировал на назначение Александра Мостового тренером AMC Fight Nights.

Я слышал, что Мостовой возглавил команду. Поздравляю!

Может ли потом возглавить профессиональную команду? Александр – ведущий эксперт в России, который побольше многих разбирается в футболе и всегда говорит правильные вещи.

Желаю, чтобы в Медиалиге добился положительных результатов. Самое главное, громко заявил о себе. И дай бог, что в будущем возглавит какую-нибудь настоящую команду.

Все новости
Булатов — о работе Абаскаля: «Глобальные выводы делать рано»
Сегодня, 22:01
Каррера: «Кокорин слишком быстро перестал развиваться»
Сегодня, 21:17
Мойсес: «Я силён физически, у меня хорошие подачи, высокая скорость»
Сегодня, 20:07
Кавазашвили: «Почему Мостовой не стал тренером? Спросите у Александра»
Сегодня, 19:39
Мостовой — о словах Карпина: «У каждого своя жизнь»
Сегодня, 18:37
Карпин: «Мостовой стал тренером? Я при чём здесь?»
Сегодня, 18:31
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 23:00
Это вряд ли...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 